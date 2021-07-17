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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي أبطال أفريقيا.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفز خلال 16 مباراة؟

صدى البلد

يلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في المباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

موسيمانى أمام كايزر تشيفز 

واجه كايزر تشيفز فى 16 مباراة عندما كان مدربا لصن داونز قبل نهائي أفريقيا

حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 منها وتلقى هزيمة فى مثلها.

وسجل لاعبو صن داونز 16 هدفا فى مرمى كايزر تشيفز.

و تلقت شباك الفريق تحت قيادته 14 هدفا.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد التغلب على الوداد بهدف دون رد، في لقاء الذهاب، في الدار البيضاء، والتعادل سلبيا، في مباراة الإياب، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا

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