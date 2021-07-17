نشرة أخبار العالم.. رئيس وزراء العراق يعلن القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي .. والدبيبة يؤكد: نرحب بأي اتفاق من شأنه إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

نشر موقع “صدى البلد" الإخباري خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

السودان: نتوقع قرارا من مجلس الأمن بشأن سد النهضة

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة؛ يعد انتصارا، حيث اعترف بقضية تستحق مناقشتها.

قرار عاجل من "الصحة العالمية" بشأن تسرب كورونا من مختبرات الصين

طالبت منظمة الصحة العالمية، بالتدقيق في أنشطة مختبرات صينية حول منشأ فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك في إطار حقيقها للتوصل إلى منشأ الوباء.

رجل يحاول الاعتداء على ماكرون.. والأمن يتدخل.. فيديو

بعد الصفعة التي تلقاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل نحو شهر، تعرض ماكرون، اليوم الجمعة، لمحاولة اعتداء أخرى أثناء زيارته إلى مدينة لورد جنوب غرب فرنسا.

اعتقال عضوة بالكونجرس الأمريكي | تفاصيل

ألقت شرطة الكابيتول، القبض على عضوة الكونجرس الديمقراطية جويس بيتي، خلال مشاركتها في احتجاجات أمام مبنى مجلس الشيوخ.

السعودية.. قرار عاجل بفتح المحلات التجارية أوقات الصلوات

أصدر اتحاد الغرف السعودية قرارا باستمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، خلال أوقات الصلوات.

بيان هام من الرئاسة اللبنانية بشأن سعد الحريري

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أن أحد المواقع الإخبارية نشر ما ادعى انه محضر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك نقلاً عن "مصادر سياسية".

أول تعليق من روسيا على اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنان

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي مع زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري عن أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

العراق.. الكاظمي يعلن القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي

أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، القبض على قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وذلك بعد نحو عام على مقتله.

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أعلن عدنان الدنبوس، شيخ عام عشائر كنانة في العراق براءة قبيلة كنانة من أحد أبنائها، الذي اعتقلته السلطات بتهمة قتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

تونس .. تساؤلات حول مصدر ثروة الغنوشي بعد تبرعه بـ30 ألف دولار لمواجهة كورونا

أثار تبرع رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس راشد الغنوشي بحوالي 30 ألف دولار، لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، جدلا واسعا وتساؤلات حول مصدر ثروته.

بايدن يستضيف رئيس وزراء العراق في البيت الأبيض 26 يوليو الجاري

أعلن البيت الأبيض في بيان عاجل له منذ قليل أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يستضيف رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في واشنطن يوم 26 يوليو الجاري.

الدبيبة: نرحب بأي اتفاق من شأنه إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أعرب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بأي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.