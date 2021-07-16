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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. اعتقال عضوة بالكونجرس الأمريكي | تفاصيل

اعتقال عضوة بالكونجرس
اعتقال عضوة بالكونجرس خلال احتجاج على حقوق التصويت

ألقت شرطة الكابيتول، القبض على عضوة الكونجرس الديمقراطية جويس بيتي، خلال مشاركتها في احتجاجات أمام مبنى مجلس الشيوخ.

 

وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن عضوة الكونجرس بيتي و8 آخرين اعتقلوا من قبل شرطة الكابيتول، خلال تنظيمها احتجاجا بشأن حقوق التصويت.

وشوهدت بيتي، رئيس الكتلة السواء في الكونجرس وهي تهتف "أوقفوا المماطلة"، داعية إلى تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الشامل للديمقراطيين.

وقالت عضوة الكونجرس عن ولاية أوهايو في تغريدة على تويتر، إنها تتوجه إلى مجلس الشيوخ لحماية حقوق النساء السود في التصويت.

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ويعرقل الجمهوريون تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الشامل الذي يدعمه الديمقراطيون، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب في مارس الماضي.

 

وقالت شرطة الكابيتول إنها اعتقلت 9 أشخاص في منطقة محظورة في الكابيتول، بسبب تنظيم تظاهرة بشكل غير قانوني.

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