عاجل.. اعتقال عضوة بالكونجرس الأمريكي | تفاصيل

ألقت شرطة الكابيتول، القبض على عضوة الكونجرس الديمقراطية جويس بيتي، خلال مشاركتها في احتجاجات أمام مبنى مجلس الشيوخ.

وقالت قناة "فوكس نيوز"، إن عضوة الكونجرس بيتي و8 آخرين اعتقلوا من قبل شرطة الكابيتول، خلال تنظيمها احتجاجا بشأن حقوق التصويت.

Rep. Beatty is being zip tied as USCP starts to make arrests pic.twitter.com/8LFEabAXFy — Nicholas Wu (@nicholaswu12) July 15, 2021

وشوهدت بيتي، رئيس الكتلة السواء في الكونجرس وهي تهتف "أوقفوا المماطلة"، داعية إلى تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الشامل للديمقراطيين.

Activists escorted into Hart by @RepBeatty chant “end the filibuster!” pic.twitter.com/1AedJth37d — Haley Talbot (@haleytalbotnbc) July 15, 2021

وقالت عضوة الكونجرس عن ولاية أوهايو في تغريدة على تويتر، إنها تتوجه إلى مجلس الشيوخ لحماية حقوق النساء السود في التصويت.

ويعرقل الجمهوريون تمرير مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الشامل الذي يدعمه الديمقراطيون، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب في مارس الماضي.

وقالت شرطة الكابيتول إنها اعتقلت 9 أشخاص في منطقة محظورة في الكابيتول، بسبب تنظيم تظاهرة بشكل غير قانوني.