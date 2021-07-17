العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أعلن عدنان الدنبوس، شيخ عام عشائر كنانة في العراق براءة قبيلة كنانة من أحد أبنائها، الذي اعتقلته السلطات بتهمة قتل الباحث الأمني هشام الهاشمي.

وقال في بيان صحفي نقلته قناة "العربية"، مساء أمس الجمعة" "باسمي شخصيا ونيابة عن قبيلة كنانة، قبيلة التضحيات والبطولات والمواقف الوطنية عبر التاريخ والعصور، نعلن البراءة وشجب واستنكار هذا الفعل من المجرم القاتل المدعو أحمد حمداوي عويد معارج المدان بارتكابه عملية اغتيال الشهيد هشام الهاشمي".

وأضاف: "نعلنها بصراحة وبدون ترد من قول كلمة الحق، كنانة لا يمثلها القتلة والمجرمون، ونطالب السلطات التنفيذية والقضائية بإنزال أشد العقوبات والقصاص العادل من هذا المجرم ومن خطط له أمام الشعب وبمكان ارتكابه الجريمة النكراء".

الكاظمي يعلن

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الباحث العراقي هشام الهاشمي، وذلك بعد نحو عام على مقتله.

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة".

وتابع رئيس وزراء العراق "قبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء.. من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا واحقاق الحق".

اعترفات القاتل

وأمس، نشر تلفزيون العراق الرسمي اعترافات قاتل الهاشمي المدعو الكناني، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون.

واعترف الكناني بأنه "تعين في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية"، لافتًا إلى أن المجموعة التي قتلت الهاشمي عددها 4 أشخاص.

وقال: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وهشام الهاشمي من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة في العراق وكان مختصا بملف تنظيم داعش الإرهابي.

وفي يوليو 2020، اغتال مسلحون مجهولون، الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في بغداد العاصمة العراقية.