مفاجأة.. قاتل هشام الهاشمي ضابط شرطة ينتمي لفكر متطرف

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيي رسول، أن اعتقال قتلة الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي يعد انتصارا كبيرا للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط الجريمة وساعدا في الوصول إلى الجاني.

وأوضح رسول في تصريحات صحفية، أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام، معربا عن أسفه أن يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية.

ونوه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن عقوبة قاتل الهاشمي ستكون شديدة كونه ضابطاً في القوات الأمنية، مشددا على أن الدولة لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين.

وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن هناك خطة لتحديد حركة الدراجات النارية.

ويدعي قاتل الشهيد الهاشمي أحمد الكناني من مواليد 1985 يعمل ضابط برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية حيث تم تعينه في الشرطة العام 2007 و ينتمي ايضاً لمجموعة خارجة عن القانون.

وقال قاتل الهاشمي في اعترافاته : تجمعنا في منطقة البو عيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال في زيونة.