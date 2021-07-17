الدبيبة: نرحب بأي اتفاق من شأنه إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

أعرب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن ترحيبه بأي اتفاق يفضي إلى خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وقال الدبيبة في بيان نشره حساب حكومة الوحدة الوطنية عبر موقع "تويتر" "أنا ملتزم بإجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل"، محذرا من أن "بعض النواب في ليبيا قد يحجمون عن التخلي عن السلطة".

وأشار إلى أنه "لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات".

وقال الدبيبة تعقيبا على تصريحات أمريكية وألمانية بشأن سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا "لم أسمع بهذا الاتفاق بشأن سحب المقاتلين، ولكن نحن نرحب بأي اتفاق، ونرحب بخروج أي قوات أو مقاتلين أو مرتزقة من ليبيا بأي دعم من أي طرف".

إجماع دولي

والخميس شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا إجماعًا دوليًا وعربيًا على ضرورة استكمال المسار السياسي عبر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وخروج المرتزقة والمليشيات الأجانب.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الحل السياسي في ليبيا "أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر" المقبل، مشددة على ضرورة "وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات في ليبيا للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد".

كما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن هناك "تفاؤلاً حذراً" تجاه تطور الوضع في ليبيا مشيراً إلى "بوادر أمل" بدأت تتكون.

وأكد نيبنزيا، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، بعد إنجاز القاعدة الدستورية المنظمة لها.

وطالب المندوب الروسي بانسحاب "تدريجي ومنسق" لجميع القوات الأجنبية من ليبيا مشددًا على ضرورة التأكد من عدم "الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض"، والمحافظة على مصالح دول الجوار.

وأكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، ترحيب بلادها بالتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا من خلال "علمية برلين"، مشيرة إلى أن هناك "جهوداً إضافية تنتظرنا قبل إتمام عملية التحول في ليبيا".

واتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش خلال الجلسة من وصفهم بـ"المفسدين" بمحاولة عرقلة إجراء انتخابات حاسمة في ديسمبر المقبل لتوحيد البلاد.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا "تحدثت إلى العديد من اللاعبين الرئيسيين خلال زيارتي التي انتهت لتوها إلى ليبيا، وأكدوا جميعا التزامهم بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل"، مضيفا "لكنني أخشى أن العديد منهم ليسوا مستعدين لتنفيذ وعودهم".