أول تعليق من روسيا على اعتذار الحريري عن تشكيل حكومة لبنان

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، خلال اتصال هاتفي مع زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري عن أمله في إجراء مشاورات مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة في لبنان.

وجاء في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية ونقلته وكالة "سبوتنيك" "نأمل في قيام رئيس البلاد بإجراء المشاورات التي ينص عليها الدستور مع ممثلي الفصائل البرلمانية في المستقبل القريب لاتخاذ قرار بشأن رئيس وزراء جديد في لبنان وتشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في الجمهورية اللبنانية ".

كما أعربت الخارجية الروسية عن أسفها لعدم تمكن الحريري من الاتفاق مع رئيس لبنان على تشكيل الحكومة، معربة عن أسفها أنه في غضون 9 أشهر منذ أن تولى السيد الحريري منصب رئيس مجلس الوزراء، لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الحكومة التكنوقراطية الجديدة في لبنان.

وأكدت الخارجية الروسية استعدادها لمواصلة الاتصالات مع جميع ممثلي الدوائر الاجتماعية والسياسية المؤثرة في لبنان من أجل تعزيز العلاقات الودية والتعاون ذات المنفعة المتبادلة.

عاصفة سياسية

وعلى مدار الساعات الـ24 الماضية، شهد لبنان عاصفة سياسية عارمة بعدما أعلن سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة لرئيس لبنان ميشال عون.

وتخلى سعد الحريري عن جهوده لتشكيل حكومة جديدة في لبنان مما يقلص أكثر من أي وقت مضى فرصا لتوافق على حكومة في أي وقت قريب للبدء بإنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وسرعان ما أثار إعلان الحريري عاصفة انتقادات وتحذيرات دوليها، كان في مقدمها تصريحات وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان، الذي قال إن لإخفاق في تشكيل حكومة لبنانية جديدة أمر مروع، وانتقد الطبقة السياسية التي تحكم البلاد بأكملها.

وأضاف لوردريان للصحفيين في الأمم المتحدة في نيويورك "ما فهمته هو أن رئيس وزراء لبنان المكلف سعد الحريري عرض تشكيل حكومة على الرئيس عون لذي رفضها. ومن المنطقي فحسب أن يصل رئيس الوزراء لأحكامه الخاصة".

بدورها، أبدت الأمم المتحدة أسفها لاعتذار الحريري، وقالت متحدثة باسم المنظمة "نأسف لعدم تمكن المسؤولين في لبنان من الاتفاق على تأليف حكومة جديدة. نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد".

وفي أول تعليق أمريكي على اعتذار الحريري قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة تطور مؤسف آخر بالنسبة للشعب اللبناني، مضيفًا: "من الأهمية بمكان أن يتم تشكيل حكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية، وعلى القادة في لبنان أن ينحوا جانبا خلافاتهم الحزبية وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني".

من جانبه حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأطراف السياسية في لبنان من الانزلاق في وضع كارثي، قائلاً: "على القادة السياسيين في لبنان الإسراع بتشكيل حكومة ووقف الانزلاق الكارثي في البلاد".