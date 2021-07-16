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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. أول تعليق من بريطانيا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

أول تعليق من بريطانيا
أول تعليق من بريطانيا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

علقت الحكومة البريطانية، على أزمة تشكيل الحكومة في لبنان، عقب اعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن الحكومة.

 

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة "انتكاسة جديدة للشعب اللبناني الذي طالت معاناته".

 

وأضاف كليفرلي في تغريدة على تويتر: “يجب على قادة لبنان التحرك الآن وتشكيل حكومة جديدة، وتنفيذ الإصلاحات التي وعدوا بها”.

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الأسوأ قادم.. فراغ سياسي في لبنان بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أمس الخميس، اعتذاره عن تشكيل حكومة جديدة، في خطوة من شأنها أن تزيد الوضع سوءًا في لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية.

وقال الحريري إنه كان من الواضح إنه لن يتمكن من الاتفاق مع الرئيس ميشال عون على المناصب الوزارية.

واستقالت الحكومة الأخيرة في لبنان في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي والذي خلف 200 قتيلاً، ومنذ ذلك التاريخ، تفاقمت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن اعتذار سعد الحريري يشكل "فصلا مأسويا إضافيا في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة".

وفور اعتذار الحريري، تجاوز سعر صرف الليرة عتبة عشرين ألفاً مقابل الدولار، في معدل قياسي جديد، وفق ما قال صرافون لوكالة الصحافة الفرنسية.

كما أبدت الأمم المتحدة أسفها لاعتذار الحريري، وقالت متحدثة باسم المنظمة "نكرر دعوتنا القادة السياسيين للبلاد إلى التفاهم سريعا على تشكيل حكومة جديدة تستطيع مواجهة التحديات الكثيرة في البلد".

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