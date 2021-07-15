سعد الحريري: بيننا فريق قرر أن يعذب لبنان ويأخذنا إلى جهنم

قال سعد الحريري في أوّل تصريح بعد اعتذاره اليوم الخميس، قائلاً: "زرت رئيس الجمهورية ميشال عون بكل انفتاح، وطلبت بأن نأخذ قرارا سريعا لأنه مضى وقت على التشكيل.

وكتب سعد الحريري، اليوم، علي منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": “اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل، هناك فريق قرر أن يعذب البلد ويأخذنا إلى جهنم"

وأضاف، “انا لا استطيع ان اقدم تشكيلة للحكومة ورئيس الجمهورية لا يريد اعطاء الثقة بل يريد الثلث المعطل، وكلكم تعرفون ان هذه ليست طريقة لتشكيل الحكومة”

وأضاف، “انا انسان واضح لا اؤمن بالفراغ ولن اسمح انا اكون جزءا من الفراغ، وإذا كان يريد الرئيس عون أن يبقى الفراغ لآخر عهده فهذا قراره، لا أحد يطلب مني أن أفعل كل شيء وأضحي وغيري لا”

وتابع، “أثبتت الدولة اليوم أنها فشلت بادارة كل القطاعات بينما القطاع الخاص نجح كما في كل الدول”

وأوضح، "قرار سمير جعجع كان بعدم إعطاء الثقة أو المشاركة في الحكومة حاولت معه مرّة ومرتين ولم يتجاوب، وحزب الله يقول انه ضغط على باسيل لكن انا لم اراه ولا أحد يصدق "

وقال، “هناك انتخابات قادمة، وموعدنا مع كل الذين مشوا ضدّ المبادرة الفرنسية، ولا أصوّت مرة أخرى لجعجع لرئاسة الجمهورية وهو من أتى بعون رئيساً ويقوم بتحميلي المسؤولية"

وأضاف، “إذا نظرنا الى المؤتمرات الدولية التي قام بها الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري فنرى أننا استعطنا أن نُدخل إلى البلد ٣٣ مليار دولار، ولكن واجهنا منذ عام ١٩٩٢ حتى اليوم كل أساليب التعطيل للاصلاحات المطلوبة حتى نستثمر هذه المليارات”

تصريحات الحريري خلال مقابلة قناة الجديد

وفي وقت سابق، اليوم، وخلال مقابلة تلفزيونية له عبر قناة "الجديد"، قال الحريري: "أنا رشحت نفسي لكي أشكل بحسب المبادرة الفرنسية"، أي حكومة أخصائيين واليوم أنا اعتذرت عن حكومة ميشال عون "من دون تكليف" .

وأضاف، "سألت الرئيس عون اليوم عن منح الثقة للحكومة من قبل التيار الوطني الحر، ورّدد لي الجواب نفسه، لا ثقة من الكتلة كاملا بل من وزيرين أو ثلاثة".

وتابع، "أساس الاعتذار إذا لم أستطع أن أشكل الحكومة، البلد بحاجة إلى حكومة، رئيس الجمهورية حامل السلم بالعرض مع تشكيل حكومة مع سعد الحريري".

وأشار الحريري إلى أنه "عندما استقلت بالـ 2019 استقلت لاني أريد حكومة إخصائيين، وإذا أردت أن أشكل حكومة ميشال عون لن أنقذ البلد"، لافتاً إلى أن "هناك فريقا قرر أن يعذب البلد ويأخذنا إلى جهنم، وكل العقبات التي واجهتها بسبب هذا الفريق".

وأردف: "اعتذاري عن التشكيل هو لأني رأيت أن رئيس الجمهورية لا يريد أن يشكل، وعندما يقرر رئيس الجمهورية متى الاستشارات أتحدث مع حلفائي ونقرر ماذا سنفعل".

وتابع : سعد الحريري: مصر الآن تسدد ديونها لصندوق النقد الدولي وكان يجب أن نقتدي بها؛ ‏من الآخر لن نسمي، ولكن لن نعطل ولن نوقف البلد.

وأضاف : ‏انا انسان واضح لا اؤمن بالفراغ ولن اسمح انا أكون جزءا من الفراغ، وإذا كان يريد الرئيس عون أن يبقى الفراغ لآخر عهده فهذا قراره، لا أحد يطلب مني أن أفعل كل شيء وأضحي وغيري لا.