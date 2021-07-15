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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب اعتذار الحريري.. تعليق فرنسي عاجل بشأن لبنان

لبنان وفرنسا
لبنان وفرنسا

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، تعليقا على اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، إن لبنان يشهد حالة تدمير ذاتي والطبقة السياسية تتحمل المسؤولية.

 

لبنان.. الحريري يلتقي الرئيس عون لبحث أزمة تشكيل الحكومة

لبنان.. أول تعليق من الجامعة العربية علي اعتذار سعد الحريري

 

وأضاف لودريان: الزعماء السياسيون في لبنان عاجزون عن إيجاد حل للأزمة التي تسببوا بها.

وكان قد أعلن الحريري اليوم، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قائلا: "قدمت اعتذاري والله يعين البلد".

وذلك بعد أن تقدم بتشكيلة حكومية من 24 وزيرا من "الإختصاصيين حسب المبادرة الفرنسية وحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".

ونشرت الرئاسة اللبنانية ، على حسابها بموقع "تويتر" بيانا قالت فيه إن "رفض رئيس الوزراء المكلف لمبدأ الاتفاق مع رئيس الجمهورية ولفكرة التشاور معه لإجراء أي تغيير في الاسماء والحقائب يدلّ على أنه اتخذ قراراً مسبقا بالاعتذار ساعيا إلى إيجاد أسباب لتبرير خطوته وذلك على رغم الاستعداد الذي أبداه رئيس الجمهورية لتسهيل مهمة التأليف".

وعبر الأمين، العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،  عن خيبة الأمل الكبيرة إزاء قرار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأوضح  أبو الغيط  في تصريحات لصحفية من نيويورك تناقلتها وسائل إعلام لبنانية  حيث يشارك  في جلسة مجلس الأمن عن ليبيا أنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة علي مستقبل الوضع في لبنان.

وتعهد الأمين العام بمواصلة الجامعة العربية مواكبتها للوضع في لبنان ومد يد الدعم له في هذا الظرف الدقيق من تاريخه الحديث، مناشدا المجتمع الدولي الاستمرار في مساعدة الشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق.

وذكر  الأمين العام أن مسئولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي باتت معروفة للقاصي والداني؛ وان كان الإنصاف يقتضي أيضاً  تحميل جميع السياسيين اللبنانيين مسؤولية ايصال لبنان الي هذا الوضع المتدهور الذي لا يستحقه شعب لبنان الصامد والمثابر.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن الأمين العام إعرابه عن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، نصاً وروحاً، كأساس للعملية السياسية في لبنان.

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