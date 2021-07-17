مليار جنيه مشتريات العرب و2.3 مليار مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية 81.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات.

بينما سجل الأجانب 10.9% وسجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2388 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 1009 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



وسجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.3% والعرب على 6.4% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 86.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 38.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.62% خلال الأسبوع.