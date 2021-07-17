عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى: ندعو لمصرنا بدوام التقدم والرقي

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أقرأ أيضًا:

ألمانية على شواطئ الإسكندرية : لا تقل عن أفضل شواطئ العالم

وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات. 

وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

الاسكندرية محافظ الاسكندرية الشعب المصري عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

محافظ الجيزة يستجيب للتجار لحل مشكلة انتظار الجرارات لتسليم البضاعة التموينية

إنجازاتكم ظاهرة جلية.. رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى

باكستر يسعى لتكرار الفوز على الكرة المصرية عبر بوابة الأهلي

امتحانات الثانوية العامة| الوزارة تقع في خطأ وحيد ونصائح بالتدريب على امتحانات السودان

الأهلي يبحث عن تحطيم رقم الريال وحصد اللقب القاري أمام كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال

شاهد.. أسرع 5 سيارات في مصر.. تفاصيل وأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

صفحات الغش تنشر إجابات كيمياء الثانوية العامة.. والتعليم تضبط المتسبب في تصوير الامتحان

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

إحدى ضحايا الاستغلال الجنسي من مكتب البرنسيسة للتخديم: اغتصبوني وهددوني

تصل 10 آلاف جنيه.. القاهرة تفرض غرامات مالية ضد من يذبح في الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ