محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى: ندعو لمصرنا بدوام التقدم والرقي

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وجموع مؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار. داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأ الشريف مواطني الإسكندرية بشكل خاص وجميع العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والجهات التابعة وجميع الأجهزة والجهات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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وفي إطار متصل رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحي المبارك وخلال فترة أجازة العيد في كافة القطاعات.

وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار ال ٢٤ ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.