ألمانية على شواطئ الإسكندرية : لا تقل عن أفضل شواطئ العالم

استضاف شاطئ جليم العام، أحد شواطئ شرق الإسكندرية، مواطنا مصريا وزوجته الألمانية وسط اشادة كبيرة بالتنظيم داخل الشاطئ وحسن الاستقبال من جميع القائمين على الشاطئ.

من جانبها، قالت المواطنة الالمانية، في فيديو نشرته الإدارة العامة للسياحة والمصايف في الإسكندرية على موقعها، إنها سعيدة بتواجدها على شاطئ جليم، مشيرة إلى أن شواطئ الإسكندرية لا تقل عن أفضل شواطئ العالم، وهناك خدمة ممتازة على الشاطئ وكرم شديد من كل المصريين المتواجدين في الشاطئ.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الشاطىء استضاف المواطن لؤي حاتم وزوجته التي تحمل الجنسية الالمانية وطفلهم الصغير، مشيرا إلى أنه وجه بتوفير كافة التسهيلات لهما لاظهار صورة المدينة في ثوبها العظيم.

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وقد شهدت شواطىء الإسكندرية إقبالاً كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إن نسبة الإقبال بلغت 100% في بعض الشواطئ، مؤكدًا انتشار مشرفي الإدارة لمتابعة جميع الشواطئ وضبط أي مخالفات.

وأشار رشاد إلى أنه في ضوء توجيهات المحافظ للتحول الرقمي لتوفير كافة سبل الراحة للسادة المصطافين مع مراعاة الإجراءات الاحترازية فقد تم سابقا الإعلان عن خدمة الحجز الإلكتروني للشواطئ مع بداية إعادة فتحها، حيث تلقينا حتى الآن أكثر من 2000 حجز عبر الموقع الرسمي للإدارة ومنذ بداية التشغيل.

وتقدم اللواء جمال رشاد بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة الفريدة والتي تتمشي مع اتجاه الدولة للتحول الرقمي وتهدف في المقام الأول إلي منع التجمعات والازدحام أمام بوابات الشواطئ بما يتفق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعلنت خطوات الحجز الإلكتروني لشواطئ الإسكندرية من خلال صفحة «الإسكندرية الآن» على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاءت خطوات الحجز كالآتي الدخول على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والضغط على أيقونة الشواطئ واختار الشاطئ الذي تريده والمنطقة الموجود بها، ثم التعرف على أسعار كل شاطئ قبل الحجز وموقعه على الخريطة، وبعدها تسجيل البيانات التي تشمل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، والرقم القومي، وعدد الأفراد، واليوم المطلوب للحجز، ثم اضغط على أيقونة «حجز الآن» سيظهر لك كود برقم الحجز مكون من 5 أرقام، وعقب ذلك، يتم تسليم كود الحجز ودفع قيمة التذاكر يكون على بوابة الشاطئ المحددة.

وتؤكد الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية استعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى، وكذلك موقع الإدارة الرسمي Www.catr.gov.eg وللمساعدة في كيفية الحجز الإلكتروني هناك فيديو مثبت على صفحة الإدارة الرسمية موضح به خطوات الحجز الإلكتروني.