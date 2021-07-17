محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نادي العائلات بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق والمقام بتكلفة 2 مليون جنيه ليمثل متنفساً ومتنزهاً جديداً يليق بأبناء المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية أن مشروع نادي العائلات مقام على مساحة 5400 متر ويضم متنزهات وحدائق وملعب خماسي على مساحة 1200 متر حيث تم رصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة وتركيب مقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه بالإضافة إلى تخصيص مكان لإنتظار السيارات.

وأضاف محافظ الشرقية أن النادي يضم منطقة ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق والتي بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، وإستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وأجازات العيد.

ووجه محافظ الشرقية، محمد الأباصيري رئيس حي ثان بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمنطقة قناطر التسعة بعد أن تم الإنتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة.

حضر الإفتتاح المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وسعد الفرماوي السكرتيرالعام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان.

محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين4

محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين6

محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين7

محافظ الشرقية يفتتح نادي العائلات بمنطقة الصيادين8