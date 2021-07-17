السعودية.. "شؤون الحرمين" تنظم دخول ضيوف الرحمن بسعة 11 ألف حاج

أعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم السبت، مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله تتسع لنحو 11 ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.



وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام، خلال أدائهم مناسكهم وحرصاً على سلامتهم، حيث إن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.



وفي السياق ذاته، هيّأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 500 من كوادرها في الأمن والسلامة، للمشاركة في استقبال أفواج الحجاج الأولى ودعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية له، وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة قاصدي المسجد الحرام وراحتهم، وتقديم أفضل الخِدْمات وأرقاها لضيوف الرحمن.



‏‎ وأشار مدير إدارة الأمن والسلامة بالرئاسة فايز الحارثي إلى أن أبرز خطط الإدارة التواجد في استقبال الحجاج في المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسارات الأولى من صحن المطاف، والتأكد من عزل الأعمال ‏الإنشائية عن مداخل الممرات الخاصة بحركة الحجيج، وجاهزية السلالم ‏الكهربائية ومتابعة أدائها، إضافة إلى متابعة مستجدات الخطط والبرامج الأمنية والتنظيمية مع كافة إدارات الرئاسة والجهات الأمنية والصحية المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.



‏‎ وبين الحارثي أن أعمال منسوبي إدارة الأمن والسلامة تتضمن متابعة أداء الطواف والسعي، وتحقيق التباعد الجسدي والالتزام بلبس الكمامة في كافة المصليات، وضمان عدم التجمعات والجلوس أو الانتظار في مداخل ومخارج صحن المطاف أو جبل الصفا، ومواصلة مهامهم الرئيسية المتمثلة في تفحص جنبات المسجد الحرام، إضافة إلى الجولات الدورية على المسجد الحرام وساحاته لرصد الملاحظات ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة.