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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للتوعية بصحة المرأة...

الاتحاد المصري لطلاب صيدلة كفر الشيخ يطلق حملة «بنت مصر».. صور

حملة بنت مصر
حملة بنت مصر

أطلق مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بمحافظة كفر الشيخ فعاليات حملة بنت مصر تحت مبادرة رئيس الجمهورية؛ لدعم صحة المرأة المصرية في إطار مبادرة 100 مليون صحة؛ لنشر الوعي الصحي بأهم القضايا التي تواجه المرأة المصرية.

وجاءت فعاليات الحملة على النحو الآتي: المرحلة الأولى تناولت سرطان الثدي، باعتبار أن الكشف المبكر هو بداية لرحلة علاج سليمة، وتزيد نسبة الشفاء التام لـ 95٪ ويعد من أهم الاستراتيجيات لمنع الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، والمرحلة الثانية تبنت هشاشة العظام، باعتبار أن 53.9 % من النساء بعد سن اليأس يعانين من هشاشة العظام والذي يعتبر من أخطر الأمراض المسببة لكسر العظام.

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وتناولت المرحلة الثالثة قضية ختان الإناث وأضرارها والمشاكل النفسية للعنف الأسري وظاهرة التحرش، وانطلقت حملات التوعية في قرى محافظة كفر الشيخ وداخل المدينة نفسها لرفع الوعي بأهمية صحة المرأة المصرية التي لطالما ضربت أروع الأمثلة في التفاني والتضحية في استقامة وتكوين المجتمع المصري وأصبح من الضروري الاهتمام بها وبقضاياها في ظل تمكين ودعم المرأة واستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك إضافة لفعاليات التوعية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدر الهشتاج الخاص بالحملة «#بنت_مصر» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ولاقى قبولًا واسعًا من المشاركين، مؤكدين على أهمية صحة المرأة المصرية التي هي نصف المجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الآخر.

كما يأتي هذا العمل التطوعي بالتوازي مع إطلاق الحملة في باقي محافظات الجمهورية، ويقوم به طلاب الاتحاد المصري لكليات الصيدلة، والمتواجد في 37 كلية صيدلة على مستوى الجمهورية.

ويضم 5000 طالب وحديثي التخرج الذي بدوره يندرج من الاتحاد العالمي لكليات الصيدلة والمتواجد في أكثر من 80 دولة بهدف خدمة الطالب وتحسين المستوى الصحي.

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