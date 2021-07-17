بعد العيد.. مصطفى خاطر ينتهي من تماسيح النيل ويدخل مربع برمودا

يكثف الفنان مصطفى خاطر وصناع فيلم تماسيح النيل من تصوير المشاهد خلال الفترة الحالية، وذلك تمهيدًا للانتهاء من تصوير كافة المشاهد عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني ،خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما يستعد خاطر لخوض بطولة سينمائية جديدة بعنوان " مربع برمودا " ويشارك خاطر كلا من الفنان عبدالجليل والفنانة شيرين رضا من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

فيلم العارف

ويعرض للفنان مصطفى خاطر بدور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية فيلم العارف الذي تم عرضه في السينمات في منتصف شهر يوليو الجاري.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم.

فيلم ثانية واحدة

كما يعدرض لـ مصطفى خاطر أيضًا فيلم «ثانية واحدة» الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب يتعرف على فتاة ويحدث لها العديد من المشاكل، حتى يتعرض هذا الشاب لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب.



فيلم «ثانية واحدة» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى حمدي، ويشارك في بطولته دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوي.

فيلم الصندوق الأسود

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.

وتدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها للخطر.

فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

