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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

الأهلي
الأهلي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء اليوم  باستاد محمد الخامس في المغرب.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي وكايزر تشيفز بدون حضور جماهير نظرا لتداعيات فيروس كورونا .

 

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي بعد تحقيق الفوز على الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا في إحدى أهم المواجهات الكلاسيكية في القارة الأفريقية.

 

وفاز الأهلي في العاصمة تونس بنتيجة 1- 0، كما حقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 3- صفر.

وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الوداد المغربي حيث فاز في لقاء الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وتعادل في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بدون أهداف.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز..
 

وتذاع المباراة على القناة المفتوحة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز..

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium .

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات أخرى تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز..

الكاميرون: تردد قناة CRTV علي القمر الصناعي Yahsat S2 E, تردد 124273 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 افقي.

بنين: تردد قناة ORTB علي القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 افقي وعلي القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي .

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي

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