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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. رئيس الجمارك يبحث مع سفير كوريا تعزيز التعاون

البحرين
البحرين

استقبل رئيس الجمارك فى البحرين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة لدى مملكة البحرين، السفير هاي كوان تشونغ.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجمارك بالسفير، منوهاً بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الجنوبية في كافة المجالات وأهمية العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة في المجال الجمركي، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن البحرينية.

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وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الجمركي وسبل تعزيز التنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، أعرب سفير جمهورية كوريا الجنوبية عن شكره وتقديره لرئيس الجمارك، منوها إلى أهمية استمرار تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.

رئيس الجمارك البحرين سفير جمهورية كوريا الجنوبية مملكة البحرين هاي كوان تشونغ

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