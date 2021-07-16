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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

البحرين تضيء باللون الأخضر اليوم .. مرحلة جديدة من الإنجاز

صدى البلد

تضيء مملكة البحرين اليوم باللون الأخضر للتعبير عن بلوغ مرحلة جديدة من الإنجاز، وقطف ثمرة من ثمار العطاء والعمل الدؤوب في ظل الدعم والرعاية الملكية السامية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبجهود أبطال الوطن الذين عملوا ضمن فريق البحرين في مواجهة جائحة كورونا، بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفي ضوء توجيهات القيادة الحكيمة من أجل سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها كهدف سامي وأساسى وهو "الإنسان أولا".

 

 

ومن جانبها قالت فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين،  إنها نتيجة مستحقة، لما وجدناه من عمل حثيث طوال الأشهر الماضية، رغم التحديات الكثيرة، والصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن البحرين بقيادتها الحكيمة، وجهود أبنائها تستمر في التميز والتألق.

 

 

وأضافت، كم نشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائنا وارتباطنا بهذا الوطن، الذي يضم كوكبة من المعطائين في كافة القطاعات، لاسيما الأطباء والممرضين، والعاملين في مختلف المجالات الصحية والطبية، الذين سهروا وتعبوا وضحوا من أجل خير هذا الوطن العزيز وأهله، داعية الله أن يرحم الله كل من فقدوا خلال الجائحة، وجبر قلوب أهاليهم، ونسأله تعالى أن يشفي المرضى، وأن يديم على البحرين نعمة الأمان والاستقرار.

 

 

البحرين الملك حمد بن عيسي مملكة البحرين كورونا مجلس النواب

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