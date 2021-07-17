عاجل.. مصر تكشف عن 5 أدوية جديدة لعلاج الأورام

قدم المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية والذى نظمته جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام يومى 15، 16 يوليو، بشرة أمل جديدة لمرضى الأورام بإعلانه عن ثورة جديدة في علاج أورام الكبد والكلى عقب ثورة تحققت في هذا المجال بمزج العلاج المناعى بالعلاج الموجه للأورام مما قضى تماما على العلاج التقليدي في هذا المجال.

كما تم إعلان استخدام الذكاء الاصطناعى لأول مرة للتشخيص الباثولوجى بقدرات تتجاوز العقل البشرى وتحديد خطط علاجية تحقق نتائج أفضل بتكلفة منخفضة، فيما أعلن التطور الكبير في علاج أورام المثانة والجهاز الهضمى والثدى من خلال تفصيل العلاج بشكل شخصى لكل مريض مما يحقق نتائج أفضل في الشفاء.

وكان المؤتمر افتتحه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، بحضورالدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبمشاركة المتخصصين من معظم دول العالم و لفيف من أساتذة الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتورهشام الغزالى أستاذ علاج الأورام رئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس رئيس الجمعية الدولية للأورام، أن المؤتمر هذا العام كشف عن ٥ أدوية جديدة لعلاج الأورام الكبد والبروستاتا والمثانة والثدى باستخدام العلاج التفصيلى والمناعى حيث تم المزج بين العلاج المناعى والموجه مما أدى إلى زيادة معدلات الاستجابة والنجاة من مرض سرطان الكبد الأكثر شيوعا في مصر إلى أكثر من ضعف بالمقارنة بالمعدلات الحالية وبجودة حياة أفضل وآثار جانبية أقل، كما سيتم إطلاق عقار موجه جديدا لعلاج أورام الكبد في المرضى الذين يزيد نسبة AFP عن ٤٠٠ ويعد هذا العقار هو الأمل الأفضل في علاج أورام المعدة في الخط الثانى.

كما تم إطلاق عقار هرمونى جديد ( ابالوتاميد ) لعلاج أورام البروستاتا المنتشرة والمستجيبة للعلاج الهرمونى والذى أدى الى تقليل خطر الوفاة بنسبة ٣٥٪ بالمقارنة بالعلاج الهرمونى التقليدي مع الحفاظ على جودة حياة المريض، وفى اطار الثورة العلاجية والاتجاه نحو العلاج التفصيلى للأورام تم لأول مرة إطلاق عقار في أورام المثانة يستهدف طفرة محددة ويسمى عقار الاردافيتنب، وأيضا استخدام العلاجات الموجهة لأورام الثدى بعد استهداف طفرة pi3k واورام الجهاز الهضمى باستخدام العلاجات المناعية واستهداف بعض الطفرات الأخرى.

كذلك تم المزج بين نوعين من العلاج المناعى والعلاج المناعى الموجه في علاج أورام الكلى كخط أول للعلاج أدت إلى التفوق على العلاجات التقليدية والموجهة وزادت من نسب الشفاء، فيما سيتم إصدار خطوط استرشادية لعلاج أورام الكبد وأورام الكلى برئاسة العالم المصرى الأمريكي أحمد كاسب أستاذ علاج اورام الكبد بمعهد ام دى اندرسون بالولايات المتحدة الامريكية وبالاشتراك مع الجمعيات العلمية المصرية والعالمية.

المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية أكبر مؤتمرات الأورام

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية يعد من أكبر مؤتمرات الأورام حضورا هذا العام حيث شهد مشاركات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أكثر من ٦٠ دولة على مستوى العالم وشارك فيه ١٠ جمعيات دولية، بالإضافة إلى ١٠٠ عالم أجنبي وإقليمى على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس في العالم فاركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة بدلبرج بألمانيا والبروفيسور هاينز أستاذ أساتذة العلاج الاشعاعى في العالم، وتيرى دوبير أستاذ الاشعة التداخلية بجامعة يوستاف روسيه بفرنسا.