جامعة عين شمس تواصل المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي.. اليوم

تواصل جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام مؤتمرها الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية في الفترة ١٥،١٦ يوليو .



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.



وأوضح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، أن المؤتمر هذا العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية



كما يحتوى على أكثر من ١٠ ورش عمل للجراحة والأشعة التداخلية وزراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس وجامعة عين شمس.



وأضاف الدكتور هشام الغزالى أنه لأول مرة هذا العام سيتم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات الدقيقة مما يؤدي إلى استنباط رؤى جديدة تتجاوز قدرات العين والعقل البشرى في التشخيص الباثولوجى، وتحديد اوسع للخطة العلاجية مما يؤدى الى نتائج أفضل بتكلفة اقل.



كما سيكشف المؤتمر هذا العام عن ٥ أدوية جديدة لعلاج الأورام الكبد والبروستاتا والمثانة والثدى باستخدام العلاج التفصيلى والمناعى.



وقال الدكتور أسامة حته أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس انه سيتم مناقشة الأشعة التداخلية ودورها المحوري والأساسي في علاج أورام الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية باستعمال كثير من التقنيات مثل الكى بالتردد الحرارى والكى بالميكروويف.



ومن جانبه قال الدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب جامعة عين شمس أن مؤتمر هذا العام يناقش على نطاق واسع الكشف المبكر لأورام البروستاتا والمثانة بعد التطورات الحديثة في هذا المجال وبحضور ٣٠ خبيرا عالميا متخصصا.



وأضاف الدكتور وحيد يسرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام بأن المؤتمر سوف يناقش أيضا أورام البنكرياس، والغشاء البروتوني، والقولون، والمستقيم، والجديد في علاجها.

كما يشمل الجزء الثانى من المؤتمر محاضرات ودورة تدريبية عن اورام الغشاء البروتوني الناتج عن المعدة ومجموعة من الأورام نادرة الحدوث، كما سيتم عرض الخبرة المصرية في هذا المجال لمدة ١٢ عاما حول سرطان المبيض والقولون والرحم والانسجة الرخوة وبعض أنواع السرطان النادرة الأخرى والتي تم علاجها على مر السنوات



أما الجزء الثالث من المؤتمر سوف يركز على تخصص علاج اورام القولون والمستقيم، وجراحات المناظير وجراحات الإنسان الآلي واستخدامه في علاج تلك الأورام بطرق حديثة من خلال الفتحات الطبيعية للاستئصال الموضعى لسرطان القولون.



المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية سيعد من أكبر مؤتمرات الأورام حضورا هذا العام ، حيث سيشهد مشاركات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أكثر من ٦٠ دولة على مستوى العالم ، حيث يشارك في المؤتمر ١٠ جمعيات دولية ، بالإضافة إلى ١٠٠ عالم أجنبي واقليمى ، على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس في العالم فاركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة بدلبرج بألمانيا، والبروفيسور هاينز أستاذ أساتذة العلاج الاشعاعى في العالم، وتيرى دوبير أستاذ الاشعة التداخلية بجامعة يوستاف روسيه بفرنسا.