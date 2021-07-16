عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تواصل المؤتمر الدولي العاشر لأورام الجهاز الهضمي.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل جامعة عين شمس بالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام مؤتمرها    الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية في الفترة ١٥،١٦ يوليو .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.


وأوضح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام ورئيس مركز الأبحاث بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام، أن المؤتمر هذا العام يناقش أكثر من ٢٠٠ ورقة علمية في ١٠ محاور مختلفة من بينها علاج وجراحة الأورام وجراحات أورام المسالك البولية والأشعة، والعلاج الإشعاعى، والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعى والمعلوماتية الحيوية والتحاليل والفحوصات الجينية


كما يحتوى على أكثر من ١٠ ورش عمل للجراحة والأشعة التداخلية وزراعة الأنسجة بالتعاون مع مركز أبحاث طب عين شمس وجامعة عين شمس.


وأضاف الدكتور هشام الغزالى أنه لأول مرة هذا العام سيتم مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير المعلومات الدقيقة مما يؤدي إلى استنباط رؤى جديدة تتجاوز قدرات العين والعقل البشرى في التشخيص الباثولوجى، وتحديد اوسع للخطة العلاجية مما يؤدى الى نتائج أفضل بتكلفة اقل.


كما سيكشف المؤتمر هذا العام عن ٥ أدوية جديدة لعلاج الأورام الكبد والبروستاتا والمثانة والثدى باستخدام العلاج التفصيلى والمناعى.


وقال الدكتور أسامة حته أستاذ الأشعة التداخلية كلية طب عين شمس انه سيتم مناقشة الأشعة التداخلية ودورها المحوري والأساسي في علاج أورام الكبد والجهاز الهضمي والمسالك البولية باستعمال كثير من التقنيات مثل الكى بالتردد الحرارى والكى بالميكروويف.


ومن جانبه قال الدكتور طارق عثمان أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية طب جامعة عين شمس أن مؤتمر هذا العام يناقش على نطاق واسع الكشف المبكر لأورام البروستاتا والمثانة بعد التطورات الحديثة في هذا المجال وبحضور ٣٠ خبيرا عالميا متخصصا.

txt

مستشفيات جامعة حلوان: نجاح أول قسطرة بالشرايين التاجية بداية قوية لقسم القلب


وأضاف الدكتور وحيد يسرى أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومى للأورام بأن المؤتمر سوف يناقش أيضا أورام البنكرياس، والغشاء البروتوني، والقولون، والمستقيم، والجديد في علاجها.
كما يشمل الجزء الثانى من المؤتمر محاضرات ودورة تدريبية عن اورام الغشاء البروتوني الناتج عن المعدة ومجموعة من الأورام نادرة الحدوث، كما سيتم عرض الخبرة المصرية في هذا المجال لمدة ١٢ عاما حول سرطان المبيض والقولون والرحم والانسجة الرخوة وبعض أنواع السرطان النادرة الأخرى والتي تم علاجها على مر السنوات


أما الجزء الثالث من المؤتمر سوف يركز على تخصص علاج اورام القولون والمستقيم، وجراحات المناظير وجراحات الإنسان الآلي واستخدامه في علاج تلك الأورام بطرق حديثة من خلال الفتحات الطبيعية للاستئصال الموضعى لسرطان القولون.


المؤتمر الدولى العاشر لأورام الجهاز الهضمى والكبد والمسالك البولية سيعد من أكبر مؤتمرات الأورام حضورا هذا العام  ، حيث سيشهد مشاركات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس من أكثر من  ٦٠ دولة على مستوى العالم ،  حيث يشارك في المؤتمر   ١٠ جمعيات دولية ، بالإضافة إلى ١٠٠ عالم أجنبي واقليمى ، على رأسهم أكبر جراحى البنكرياس في العالم فاركوس بوشلر أستاذ جراحة أورام البنكرياس بجامعة بدلبرج بألمانيا، والبروفيسور هاينز أستاذ أساتذة العلاج الاشعاعى في العالم، وتيرى دوبير أستاذ الاشعة التداخلية بجامعة يوستاف روسيه بفرنسا.

التعليم العالي وزير الصحة البحث العلمي الجهاز الهضمي مستشفيات المستشفيات الجامعية رئيس جامعة عين شمس خالد عبد الغفار الدكتورة هالة زايد

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ