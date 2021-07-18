أخبار التوك شو|بشرى حول طقس عيد الأضحى.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ووالد حلا شيحة يبكي على الهواء

تناولت برامج “التوك شو” أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة، على واقعة ابنته الأخيرة مع أبطال فيلم "مش أنا".



15 قضية مجتمعية..القباج: التصدي لزواج القاصرات وعدم التحاق الأطفال بالتعليم والأمية أولويات حياة كريمة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل ضمن مبادرة حياة كريمة على 15 قضية مجتمعية وصحية مترسخة كالزواج المبكر وزواج القاصرات، وعدم إلحاق الأطفال بالتعليم، وانتشار الأمية على مستوى القرى، وعدم عمل المرأة، وختان الإناث، والعنف ضد الأطفال والمرأة.



والد حلا شيحة ينهار باكيا على الهواء: بنتي نيتها طيبة.. واللي بيحصلها ده كمين

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة، الفن، وتحريمها له، قائلاً: "حلا بنتي طيبة ونيتها طيبة، وليست خبيثة، ومحبة لكل زملائها من قلبها".



الديهي: "حياة كريمة" المشروع الأضخم عالميا في تاريخ التنمية المستدامة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" الذي عقد الخميس الماضي فى استاد القاهرة بحضور عشرات الآلاف من المصريين من جميع الأطياف من جميع ربوع مصر، بث وحث الجميع على أننا على أبواب مرحلة جديدة لتطوير حياة 57 مليون مواطن مصري.



عن كورونا .. وزارة الصحة: الأعداد القليلة لا تعني أن مصر أصبحت في مأمن

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر تواصل الانخفاض في تسجيل حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا ضمن الموجة الثالثة، متمنية الوصول إلى أقل مستوى من الحالات.



التموين: سلع استراتيجية بأسعار مخفضة استعدادا لـ عيد الأضحى .. شاهد

قال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، إن وزارة التموين قامت بتوفير كافة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 20% ، مؤكدا أننا قمنا بطرح كمية كبيرة جدا من اللحوم في الأسواق استعدادا لعيد الأضحى.

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد أيام عيد الأضحى المبارك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة .

خبير تغذية: هتخرج من عيد الأضحى زايد 6 كيلو|ويحذر من هذه الأكلة

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إنه مع قدوم عيد الأضحى يتناول الناس كميات كبيرة من السعرات والدهون عن طريق "الفتة"، واللحمة الضاني، محذراً من عدم مقاومة تناول الوجبات السمينة في عيد الأضحى.

حجز 150 مليون متر يوميا..أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة بشأن سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن الأمطار شديدة في إثيوبيا حاليا وهذا أمر طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مضيفا: " إثيوبيا فتحت بوابتين في جسم السد وجففت الممر الأوسط لـ سد النهضة والمكان الوحيد الذي يمرر المياه لمصر والسودان هما الفتحتين بمقدار 50 مليون متر مكعب في اليوم".

نشأت الديهي: تصريحات الرئيس السيسي بشأن السد الإثيوبي بمثابة دستور عمل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم ما جاء في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأول لمشروع "حياة كريمة" الذي عقد الخميس الماضي باستاد القاهرة، رده على ما يجري من تساؤلات وقلق لدى المصريين بشأن السد الإثيوبي وتأكيده بشكل واضح أن أمن مصر خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى، معتبرًا أن تصريحات الرئيس حول السد الإثيوبي ستبقى خالدة وهي بمثابة دستور عمل.