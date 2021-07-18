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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مبروك العاشرة .. السفارة البريطانية تهنئ الأهلي بالتتويج الإفريقي

صدى البلد

هنأت السفارة البريطانية اليوم الأحد، النادي الأهلي المصري بعد الفوز على نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز في نهائي دوري دوري الأبطال الأفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للسفارة البريطانية في القاهرة تهنئة للنادي الأهلي وقال:"مبروك العاشرة يا أهلي".

وكان النادي الأهلي فاز بالمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي مساء السبت، بثلاثية نظيفة، أحرزها اللاعبون محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

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وحافظ النادي الأهلي على لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه ليتجه للمشاركة في كأس العالم للأندية رفقة نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، كما سيواجه نادي الرجاء المغربي الحاصل على لقب الكونفيدرالية في مباراة السوبر الأفريقي.

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