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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كايزر تشيفز لـ صدى البلد: الحكم تسبب في خسارتنا أمام الأهلي

صدى البلد

أكد جابولاني مبانجاني، عضو مجلس إدارة نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، أن الحكم البوروندي باسفيك ندابيهاوينامينا كان سببًا في خسارة فريقه لنهائي دوري الأبطال أمام الأهلي.

وقال جابولاني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" الأهلي أحسن صنعًا، وكذلك الحكم الذي أشهر بطاقة حمراء للاعبنا وتسبب في خسارتنا للمباراة".

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف دون مقابل.

الأهلي حصد اللقب القاري العاشر له عن جدارة واستحقاق، بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلهم محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وعمرو السولية، ليُنهوا مغامرة الفريق الجنوب إفريقي.

وكان حكم اللقاء، البوروندي باسفيك ندابيهاوينامينا، قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب هابي ماشيان مع نهاية الشوط الأول

 

 

 

 

 

 

 


 

الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا كايزرتشيفز

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