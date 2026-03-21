تل أبيب تشتعل بـ صواريخ من إيران.. انفجارات ضخمة تهز إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجارات ضخمة في مناطق وسط إسرائيل إثر هجوم صاروخي إيراني.

وجاء ذلك بعد إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذار مبكر إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه تل أبيب والقدس وجنوب إسرائيل.

كما تم إطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع ومناطق واسعة جنوب إسرائيل وفي قاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب .

وفعّلت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أيضا صفارات الإنذار في قاعدة تل نوف الجوية جنوب تل أبيب زفي مناطق جنوبي تل أبيب وأسدود وعسقلان

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : مع انطلاق الموجة السبعين من عملية الوعد الصادق 4، دوّت انفجارات قوية وتصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في أكثر من 55 موقعاً في المنطقة، منذ الدقائق الأولى للعملية التي نُفذت تخليداً لذكرى المستشارين العسكريين الشهداء، وبشعار الله أكبر، في مشهد ينذر بمرحلة جديدة من موازين القوى في المنطقة.

وأضاف البيان الإيراني قائلا : وفي إطار هذه العمليات المشتركة والمؤثرة، اُستُهدفت خمس قواعد أمريكية في كل من «الخرج»، «الظفرة»، «علي السالم»، «أربيل»، إضافة إلى «الأسطول البحري الخامس»، باستخدام منظومات صاروخية من طراز «قيام» و«عماد» وطائرات مسيّرة هجومية، ضمن مسار تصاعدي للضغط العسكري.

وتابعت إيران بيانها قائلة : كما تركزت الهجمات على منطقتي حيفا وتل أبيب، لا سيما في مواقع مثل «خضيرة»، «كريات أونو»، «سافيون» و«بن عامي»، حيث تم استهداف أهداف تتجاوز تقديرات العدو باستخدام صواريخ «خرمشهر 4» و«قدر» متعددة الرؤوس، ما أدى إلى تعميق حالة الاضطراب داخل الأراضي المحتلة.