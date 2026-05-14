قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التصعيد يشتعل على الحدود.. غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع اللبناني

لبنان
لبنان
محمود محسن

تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا عسكريًا متسارعًا مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وعمليات نزوح من القرى المستهدفة. 

وفي المقابل، يواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع وتحركات إسرائيلية على الحدود الجنوبية، ما ينذر باتساع دائرة المواجهات وارتفاع حدة التوتر في المنطقة. وبين القصف المتبادل والتحركات الميدانية المتسارعة، يعيش لبنان ساعات ثقيلة تفتح الباب أمام احتمالات أكثر خطورة على المشهد الإقليمي.

طيران الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه التصعيد الإسرائيلي يستمر في هذه الأثناء، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، وكذلك في البقاع شرق لبنان.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن يأتي ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارًا لسكان عدد من بلدات البقاع في شرق البلاد، ونفّذ بالفعل سلسلة من الغارات في البقاع، وعدد من المناطق في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى حصيلة أولية تشير إلى عدد كبير من الشهداء، وسط عمليات نزوح مستمرة من البقاع شرقي لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية والتهديدات بشن سلسلة من الغارات على هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء أيضًا، يحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل كثيف وعلى ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى التحليق المتزامن للطيران المسيّر في عدد من بلدات الجنوب اللبناني، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله خلال يوم أمس وحتى اليوم.

ولفت إلى أنه من أبرز هذه العمليات استهداف منطقة رأس الناقورة القريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم الاستهداف بمسيّرة مما أدى إلى إصابات، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله أيضًا بالأمس، وكانت أبرزها الاشتباكات المباشرة حين تحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أرشيف نحو بلدة حداثا، فدارت اشتباكات مباشرة أسفرت عن سقوط إصابات وضحايا في صفوف جيش الاحتلال.

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. تفاصيل

أكد أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عرب صاليم، ما أسفر بحسب المعلومات الأولية عن سقوط ما لا يقل عن 15 شخصاً بين شهيد وجريح، بالتزامن مع استهداف بلدة العباسية في قضاء صور.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التطور اللافت تمثل في تنفيذ غارة إسرائيلية جديدة على بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان، بما يشير إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل مناطق جديدة خارج الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن البلدة نفسها تعرضت في اليوم السابق لسلسلة غارات إسرائيلية.

وأشار أحمد سنجاب إلى أن حزب الله أعلن في بيانه الحادي عشر لليوم عن اشتباكات مباشرة مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم براً من بلدة رشاف نحو بلدة حداثا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح أن الحزب تحدث عن استهداف ناقلة جند وتفجيرها، والاشتباك مع جنود في ناقلة ثانية، إضافة إلى استهداف دبابة أو وحدة مفخخة كانت تتجه نحو البلدة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

الساحة اللبنانية الاحتلال لبنان القرى حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

حرامي الجزم..  ضبط لص يحاول الهرب من شرفة شقة بالإسكندرية بعد سرقة أحذية

حرامي الجزم.. ضبط لص يحاول الهرب من شرفة شقة بالإسكندرية بعد سرقة أحذية

كروان

تجديد حبس صديقي كروان مشاكل بتهمة التعدي على والده بحدائق القبة

مجلس الدولة

القضاء الإداري يُلزم التضامن الاجتماعي بتجديد كارت خدمات لذوي الإعاقة لمدة 7 سنوات

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد