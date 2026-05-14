التصعيد يشتعل على الحدود.. غارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع اللبناني

تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا عسكريًا متسارعًا مع تكثيف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على مناطق واسعة في الجنوب والبقاع، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيّرة وعمليات نزوح من القرى المستهدفة.

وفي المقابل، يواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع وتحركات إسرائيلية على الحدود الجنوبية، ما ينذر باتساع دائرة المواجهات وارتفاع حدة التوتر في المنطقة. وبين القصف المتبادل والتحركات الميدانية المتسارعة، يعيش لبنان ساعات ثقيلة تفتح الباب أمام احتمالات أكثر خطورة على المشهد الإقليمي.

طيران الاحتلال يشن غارات على عدة بلدات في البقاع والجنوب اللبناني.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إنه التصعيد الإسرائيلي يستمر في هذه الأثناء، حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني، وكذلك في البقاع شرق لبنان.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية آية راضي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن يأتي ذلك بعدما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارًا لسكان عدد من بلدات البقاع في شرق البلاد، ونفّذ بالفعل سلسلة من الغارات في البقاع، وعدد من المناطق في الجنوب اللبناني، مما أدى إلى حصيلة أولية تشير إلى عدد كبير من الشهداء، وسط عمليات نزوح مستمرة من البقاع شرقي لبنان بعد الإنذارات الإسرائيلية والتهديدات بشن سلسلة من الغارات على هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه في هذه الأثناء أيضًا، يحلق الطيران المسيّر الإسرائيلي بشكل كثيف وعلى ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، بالإضافة إلى التحليق المتزامن للطيران المسيّر في عدد من بلدات الجنوب اللبناني، وذلك بعد سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله خلال يوم أمس وحتى اليوم.

ولفت إلى أنه من أبرز هذه العمليات استهداف منطقة رأس الناقورة القريبة من الحدود اللبنانية الجنوبية في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم الاستهداف بمسيّرة مما أدى إلى إصابات، بالإضافة إلى سلسلة من العمليات التي نفّذها حزب الله أيضًا بالأمس، وكانت أبرزها الاشتباكات المباشرة حين تحركت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة أرشيف نحو بلدة حداثا، فدارت اشتباكات مباشرة أسفرت عن سقوط إصابات وضحايا في صفوف جيش الاحتلال.

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان.. تفاصيل

أكد أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي صعّد من اعتداءاته على جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة عنيفة استهدفت بلدة عرب صاليم، ما أسفر بحسب المعلومات الأولية عن سقوط ما لا يقل عن 15 شخصاً بين شهيد وجريح، بالتزامن مع استهداف بلدة العباسية في قضاء صور.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التطور اللافت تمثل في تنفيذ غارة إسرائيلية جديدة على بلدة سحمر في البقاع شرقي لبنان، بما يشير إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل مناطق جديدة خارج الجنوب اللبناني، مشيراً إلى أن البلدة نفسها تعرضت في اليوم السابق لسلسلة غارات إسرائيلية.

وأشار أحمد سنجاب إلى أن حزب الله أعلن في بيانه الحادي عشر لليوم عن اشتباكات مباشرة مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم براً من بلدة رشاف نحو بلدة حداثا في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح أن الحزب تحدث عن استهداف ناقلة جند وتفجيرها، والاشتباك مع جنود في ناقلة ثانية، إضافة إلى استهداف دبابة أو وحدة مفخخة كانت تتجه نحو البلدة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.