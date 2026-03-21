عراقجي: إيران لاتعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، أن طهران لا تعتزم الموافقة على وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي تصريحات صحفية له ؛ شدد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب بشكل كامل.

وقال عراقجي في مقابلة: “لن نقبل بوقف إطلاق النار. نحن نريد إنهاءً كاملاً وشاملاً ومستدامًا للحرب”.

وأضاف عراقجي قائلا : طهران ترى ضرورة الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع، وليس مجرد توقف مؤقت للأعمال القتالية.

وفي سياق أخر ؛ ذكر عراقجي أن غالبية البريطانيين لا يريدون المشاركة بأي دور في الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران - عراقجي

وقال وزير الخارجية الإيراني على "إكس" إن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، يتجاهل شعبه ويعرض حياة البريطانيين للخطر بالسماح باستخدام القواعد البريطانية في العدوان على إيران.

وأتم : "إيران ستمارس حقها في الدفاع عن النفس".