موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، لمواجهة قوية أمام نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26. 

وتُقام المباراة اليوم السبت على ملعب فالمر، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة.

ترتيب الفريقين قبل اللقاء

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، بعد سلسلة من النتائج المتقلبة في الجولات الأخيرة. في المقابل، يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة، ويأمل في تحسين مركزه خلال هذا اللقاء الحاسم.

غياب محمد صلاح عن ليفربول

سيخوض ليفربول المباراة بدون نجمه المصري محمد صلاح، الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة فريق جالطة سراي يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يؤثر غياب صلاح على خط هجوم الريدز، في ظل اعتماد الفريق بشكل كبير على خبرته وقدرته على التسجيل وصناعة الفرص.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة ليفربول وبرايتون في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 عصرًا بتوقيت السعودية. ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1، التي تمتلك حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في المنطقة.

الأهمية والتطلعات

تكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لفريق ليفربول، الذي يسعى لتعزيز موقعه في المربع الذهبي وتأمين مقعده في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل. بينما يأمل برايتون في استغلال هذه المواجهة للارتقاء في جدول الدوري وكسر سلسلة النتائج المخيبة للآمال.

وستشهد المباراة صراعًا مثيرًا بين الفريقين على الصدارة الجزئية، وسط متابعة جماهيرية واسعة من عشاق الدوري الإنجليزي حول العالم

