عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبوالعينين يهنئ الخطيب وجماهير الأهلي بـ « العاشرة »: انتصار تاريخي ومُحفز لأبطال مصر في أوليمبياد طوكيو

الأهلي بطل دوري أبطال
الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

وكتب أبو العينين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «تهنئة من القلب للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجماهيره العريضة في مصر والوطن العربي والعالم، بالفوز ببطولة دوي أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه».

وأضاف أبو العينين: «النادي الأهلي المصري، أضحى رمزًا للنجاح والتميُز، ومثالًا عظيما في حُسن الإدارة والتخطيط، وأيقونة رياضية مصرية تشارف العالمية بخطوات ثابتة ومدروسة، وطموح بعيد المدى لمعانقة المزيد من الانجازات على المستوى القاري والعالمي».

وقال: «إننا نفخر جميعًا بالتوهج الكبير للنادي الأهلي، وتحقيقه للإنجازات، عامًا بعد الآخر ممثلًا عن الكرة المصرية وخير سفير لها في المسابقات والمناسبات الدولية، ونثق في قدرة النادي الأهلي على تحقيق إنجازات أكبر في بطولة كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها مجددًا للمرة السابعة في تاريخه».

وتابع أبو العينين: «إن انجاز النادي الأهلي - في هذا التوقيت الهام - ، سيكون ملهمًا لأبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأوليمية بـ طوكيو، ومحفزًا لتحقيق مراكز متقدمة في كافة الألعاب، تحت راية مصر وفخرًا واعتزازًا بتمثلها والانتماء لها».

وأتم أبو العينين: «كل الشُكر والتقدير، للكابتن محمود الخطيب، والنادي الأهلي العظيم – جهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير محبة وعاشقة للنادي – على إدخال الفرحة والسرور على نفوس المصريين، ورفع راية مصر خفّاقة في بطولات إفريقيا وكأس العالم للأندية».

 

أبو العينين الأهلى محمود الخطيب محمد أبو العينين النادي الأهلي

ترشيحاتنا

مصدومة من كلامه .. حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني

كايزر تشيفز لـ صدى البلد: الحكم تسبب في خسارتنا أمام الأهلي

أفشة عن فوز الأهلي بالعاشرة: ربنا مش ممكن يضيع مجهود حد بيتعب

النادي الاهلي صانع الفرحة .. لا يبخل على جمهوره في العيد

عبد الجليل: كايزر تشيفز فريق ضعيف والطرد نقطة تحول المباراة

الزمالك يهنئ الأهلي والخطيب باللقب الإفريقي العاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

أخر ظهور لـ ياسمين عبد العزيز في غرفة العمليات.. صورة

بعد 5 أيام من الأولى| إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية "خاص"

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

حصار منتخب مصر الأولمبي في فندق الإقامة بـ طوكيو.. اِعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ