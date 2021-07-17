أبوالعينين يهنئ الخطيب وجماهير الأهلي بـ « العاشرة »: انتصار تاريخي ومُحفز لأبطال مصر في أوليمبياد طوكيو

تقدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالتهنئة للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره، بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3/0.

وكتب أبو العينين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «تهنئة من القلب للكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وجماهيره العريضة في مصر والوطن العربي والعالم، بالفوز ببطولة دوي أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه».

وأضاف أبو العينين: «النادي الأهلي المصري، أضحى رمزًا للنجاح والتميُز، ومثالًا عظيما في حُسن الإدارة والتخطيط، وأيقونة رياضية مصرية تشارف العالمية بخطوات ثابتة ومدروسة، وطموح بعيد المدى لمعانقة المزيد من الانجازات على المستوى القاري والعالمي».

وقال: «إننا نفخر جميعًا بالتوهج الكبير للنادي الأهلي، وتحقيقه للإنجازات، عامًا بعد الآخر ممثلًا عن الكرة المصرية وخير سفير لها في المسابقات والمناسبات الدولية، ونثق في قدرة النادي الأهلي على تحقيق إنجازات أكبر في بطولة كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها مجددًا للمرة السابعة في تاريخه».

وتابع أبو العينين: «إن انجاز النادي الأهلي - في هذا التوقيت الهام - ، سيكون ملهمًا لأبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأوليمية بـ طوكيو، ومحفزًا لتحقيق مراكز متقدمة في كافة الألعاب، تحت راية مصر وفخرًا واعتزازًا بتمثلها والانتماء لها».

وأتم أبو العينين: «كل الشُكر والتقدير، للكابتن محمود الخطيب، والنادي الأهلي العظيم – جهاز فني وإداري ولاعبين وجماهير محبة وعاشقة للنادي – على إدخال الفرحة والسرور على نفوس المصريين، ورفع راية مصر خفّاقة في بطولات إفريقيا وكأس العالم للأندية».