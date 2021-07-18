العاشرة حمراء .. يعقوب السعدي: لا شيء يشبه الأهلي سوى النيل والهرم

علق الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

وكتب يعقوب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏العاشرة حمراء .. الرقم عشرة الذي حمله بيبو على ظهره لاعبا يتجسد مجدا ونصرا وفرحة .. لا شيء يشبه الأهلي سوى النيل والهرم ووجوه الطيبين .. الأهلي أروع ما في مصر .. سيد أفريقيا وفارسها المغوار .. الأهلي شمس .

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس



وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .



وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .