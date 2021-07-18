عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العاشرة حمراء .. يعقوب السعدي: لا شيء يشبه الأهلي سوى النيل والهرم

صدى البلد

علق الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي على تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز .

وكتب يعقوب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "‏العاشرة حمراء .. الرقم عشرة الذي حمله بيبو على ظهره لاعبا يتجسد مجدا ونصرا وفرحة .. لا شيء يشبه الأهلي سوى النيل والهرم ووجوه الطيبين .. الأهلي أروع ما في مصر .. سيد أفريقيا وفارسها المغوار .. الأهلي شمس .

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس
 

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء 

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط  لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر  قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .
 

وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

 

الأهلى الامارات مجدي قفشة دوري ابطال افريقيا محمد مجدي قفشة عمرو السولية ابطال افريقيا يعقوب السعدي

ترشيحاتنا

الأهلي يستعرض عضلاته.. الحسرة تسيطر على صحف جنوب أفريقيا بعد سقوط كايزر تشيفز

ماذا يفعل الحجاج في يوم التروية ؟ 6 أعمال يؤديها ضيوف الرحمن

متوجة بالأميرة العاشرة .. بعثة الأهلي تغادر المغرب متجهة إلى القاهرة

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

إسراء عبد الفتاح تنهي إجراءات خروجها بعد إخلاء سبيلها

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

بسبب سخرية صفحات السوشيال .. الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي في بيان رسمي

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

تجري عملية صعبة.. أحمد حلمي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

نتقابل الموسم القادم .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فأر عملاق على رف سوبرماركت يثير ضجة على مواقع التواصل.. فيديو

رجل يخنق طائر نورس بوحشية لاسترجاع طعامه.. فيديو

فواكه تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

فيديو

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ