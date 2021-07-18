رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

هذا نصها " يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة باصدق التهانى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها ا بالخير واليمن والبركات .

اقرا ايضا:

وقال رئيس الجامعة اننا نستقبل هذه المناسبة العطرة مزودين بالعزيمة والإصرار والعلم لننعم بثمار الازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة داعين الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويكلل جهودكم لما فيه الخير لوطننا.

كما بعث رئيس الجامعة برقيه تهنئه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزير الأوقاف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية والسادة رؤساء الجامعات معربا عن أمنياته بأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه أو سوء.

كما بعث الدكنور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة ايضا برقية تهنئة للسيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسة والأمنية والدينية و لأهالي محافظة الوادى الجديد بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.