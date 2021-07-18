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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حملات لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بمدن العاشر و٦ أكتوبر وبدر وبرج العرب الجديدة

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن (العاشر من رمضان - ٦ أكتوبر - بدر - برج العرب الجديدة) شنت  حملات لإزالة المخالفات والإشغالات وتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالتعاون مع الشرطة المختصة.

وأكد استمرار جهود أجهزة المدن والمتابعة والرصد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد عمران أحمد،  رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق وشرطة التعمير بالمدينة.


وأوضح المهندس أحمد عمران أحمد، أن الحملة تمكنت من إيقاف مخالفة لتغيير النشاط  بالمجاورة ٨٦ ، كما أسفرت عن رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات "بالحى الـ١٥، وكذا إزالة الإشغالات والباعة الجائلين أمام المحال المخالفة بالحي الـ١٤، بالإضافة إلى إزالة تشوينات واستحواذ بالزراعات بالحى الـ١٠ .


وفي ذات السياق، واصل جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملاته لضبط سيارات النقل الثقيل والخلاطات المخالفة على الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة.


وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه تم شن حملة بمعرفة إدارة الأمن، أسفرت عن ضبط سيارة خلاطة غسيل بالمنطقة الصناعية، وضبط سيارة خلاطة تسريب بمحور الكفراوي، وضبط سيارة محملة بمخلفات بالمنطقة الصناعية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.


وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إن الإدارات المختصة بالجهاز، قامت بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة التعمير، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء للقطع المخالفة أرقام (٢٥/٢٤/٢٣/٢١/١٨/١٥/٧) بالحي الأول، المجاورة الأولى بالمدينة.


وأضاف المهندس أحمد إبراهيم أنور،  رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بالمدينة، مضيفاً أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات أمام المحال وكذا التعديات على المسطحات الخضراء بالمدينة.

 

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الأسكان وزير الإسكان المجتمعات العمرانية حملات لإزالة المخالفات مدينة ٦ أكتوبر

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