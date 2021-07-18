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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوى طالبا الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز: ربنا يرجعك لزوجك وأبنائك

صدى البلد

وجه الفنان خالد الصاوى، رسالة مؤثرة للفنان ياسمين عبد العزيز عبر الفيسبوك.

 

ونشر خالد الصاوي، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وعلق عليها: "أختى الجميلة ياسمين عبد العزيز شفاكى الله وعفاكى إنتى قوية ومؤمنة ومحبة للحياة كما عرفتك دائما".

 

وأضاف خالد الصاوى: "فى هذه الأيام الكرام اسال الله العلى القدير أن يتم شفاءه عليكى لتعودى لزوجك الصديق العزيز أحمد العوضى وبيتك وابنائك".

 

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حالتها خطرة .. صبا مبارك تطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

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سوسن بدر تطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

كشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.

وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فسبوك :" أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعو لياسمين حالتها خطرة".

وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.


وعلم صدى البلد أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية ثانية بعد خمسة أيام من إجرائها عملية جراحية أولى.

العوضي يطلب الدعاء لياسمين:

وطلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء من الجمهور مجدداً لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد دخولها غرفة العمليات.

كتب أحمد العوضي: “يمكن ببان  قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا ... أنا ضعيف جدا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة ...   أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه ... بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه”.

وتابع قائلًا: “انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف  مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك”.

واختتم أحمد العوضي، حديثه قائلاً: "قومي عشان انا بحبك...  بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك  .. ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم".

 

 

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