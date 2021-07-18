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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

للتيسير على المواطنين.. نائب يقترح إنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة لاشتراطات البناء

النائب محمد سلطان،
النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب

طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بتنظيم حملات توعية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدا أن هذه الاشتراطات الهدف منها التيسير على المواطنين، خصوصا أنا تضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط الجديدة التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل الذهاب لاستخراج رخصة البناء.

 

وأضاف عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أن التوعية تساهم بقوة فى تعريف المواطنين بطبيعة اشتراطات البناء الجديدة، مقترحا إنشاء تطبيق على الهواتف المحمولة بشأن هذه الاشتراطات بحيث يتضمن البيانات اللازمة وحتى يتسنى للمواطنين الاستفسار من خلاله عن بعض المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة.

 

وأوضح أن مثل هذا الأمر سيساهم أيضا فى الوقوف على طبيعة كل منطقة ولتفادي بعض الملاحظات من قبل البعض حول هذه المنظومة الجديدة التى تهدف للقضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين بصورة كبيرة.


وأشار عضو البرلمان، إلى أن اشتراطات البناء الجديدة تهدف للحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء وخاصة كود الجراجات على جميع المباني والمنشآت.

 

وأضاف أنه تم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة الجديدة، ولن يتم السماح من خلالها بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى، موضحا أن الرخصة تصدر بعد ستين يومًا من تقديم الطلب، مع استثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.

اشتراطات البناء الجديدة رخصة البناء حملات توعية الهواتف المحمولة تطبيق

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