ضبط 5 طن مخللات فاسدة خلال حملة فى القليوبية

تمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة فى القليوبية من ضبط 5 أطنان مخللات فاسدة في حملة مكبرة بالقناطر الخيرية قبل ترويج المضبوطات على الأسواق والمحلات.

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جاءت الحملة بناء علي توجيهات الدكتور جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومراقبتها بغرض خلوها من الفساد وضبط المخالفين المتلاعبين في قوت وصحة المواطن الآمن وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي.



حيث شن فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية بالاشتراك مع مكتب المراقبة بالقناطر الخيرية بالمرور على مخزن ومعملي طرشي بمدينة القناطر الخيرية .



أسفرت الحملة عن ضبط ٥ أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 13 برميل ليمون مخلل و13 برميل خيار مخلل و12 برميل فلفل مخلل و12 برميل طرشي مشكل جميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.



كما تبين وجود مواسير صرف صحي وحمام يفتح مباشرة على صالة الإنتاج وغرفة تفتيش مما يشكل خطر داهم على الصحة العامة وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لجميع المخالفات الصحية فيما تمت التوصية بغلق المنشأة لحين تلافي السلبيات وعرض محاضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف كما تم تحرير محضر جنحة للمخالفات الموجودة.