العامري فاروق: إحالة المسئول عن المنشور المسيء لنادي الزمالك إلى التحقيق

هنأ العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وعن تراجع نادي الزمالك في التهنئة بسبب إساءة صفحات الاهلي الرسمية على السوشيال ميديا قال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج"على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد":"كنت أتمنى من إدارة الزمالك منح مساحة من الوقت قبل سحب التهنئة، كون إدارة الأهلي لم تكن تقبل أبدا التعليق المسيء".



وأكد عدم وجود أي مشكلات مع نادي الزمالك قائلا:"ليس لدينا مشكلات مع الأبيض، ونتمنى عدم هجوم البعض من القنوات، كون هذا الأمر يؤثر بالسلب" مشيرا إلى إدارة الأهلي أجرت اتصالاتها فورا بعد واقعة التعليق المسيء على تهنئة نادي الزمالك، وتمت إحالة المسؤول عن الأمر إلى التحقيق.

وأكمل:"المفروض إنك بتعمل قناة عشان تتكلم عن تاريخك، وليس للإساءات كما يصدر من البعض"، معربا عن أمنيته ترفع هذه الأطراف عن الإساءات.



واستقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه محمد منار وزير الطيران المدني، وعمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وباسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني، بعثة فريق النادي الأهلي القادمة من المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بعد فوزهم بالمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتتويجهم باللقب العاشر.

وحرص الوزيران على استقبال البعثة بالورود وتقديم التهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكافة أعضاء المجلس واللاعبين والجهاز الفني والإداري، وذلك بعد التتويج باللقب العاشر لدوري أبطال أفريقيا.



يشار إلى أن وزير الشباب والرياضة أجرى عدة اتصالات هاتفية أمس مع الكابتن محمود الخطيب، و سفير مصر لدي المغرب للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات المتعلقة بعودة بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بأداء لاعبي النادي الأهلي طوال مشوارهم بالبطولة الإفريقية، واصرارهم على الفوز في مباريات البطولة بمختلف مراحلها حتي حسم لقب البطولة، لتضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، و تأكيداً على تفوق الكرة المصرية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك بتحقيق أبطال مصر - خلال الآونة الراهنة- للعديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية على صعيد مشاركتهم في البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية، مبيناً أن الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقدم كل الدعم للاتحادات الرياضية المختلفة فى سبيل تنفيذ برامجها لمواصلة الإنجازات في شتى البطولات.