الفيضان جاي على السودان..شاهد | عباس شراقي: إثيوبيا فشلت في الملء الثاني

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن المياه المحجوزة خلف سد النهضة على وشك العبور من فوق السد ، وهذا سيتسبب في حدوث فيضانات علي السودان.

أضاف شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة "ام بي سي مصر " ، ان الأثيوبيين قاموا بإخلاء السد من المعدات بسبب قوة الفيضان الذى سيحدث ، لافتا إلى أن السودان عانى الأسابيع الماضي من نقص الوارد له من مياه النيل إلى سد الروصيرص .

وأوضح شراقي ، انه من منتصف أبريل الماضي والسودان يصل له نسبة ثابتة من المياه وهي 50 مليون متر مكعب يوميا من الفتحتين المتواجدتين في سد النهضة، مؤكدا ان المياه التي وصلت لسد الروصيرص بالسودان ٢٥٪ لكن الفيضان قادم الى السودان.

وتابع شراقي ، أن إثيوبيا فشلت في الملء الثاني وكانت تخطط لملء 18.5 مليار متر مياه ولم يتمكنوا للمرة الثانية من الملء .



اقرأ أيضا : هيجفف النيل| أستاذ موارد مائية يكشف خطورة الملء الثاني لـ سد النهضة

شرح الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خطورة الملء الثاني لسد النهضة علي مصر والسودان.

وأوضح شراقي :" الأضرار علي إثيوبيا تختلف في مصر عن السودان، وذلك لأن الخرطوم لديها سدود صغيرة، أما مصر فتمتلك السد العالي.

وتابع أستاذ الموارد المائية:" إثيوبيا تقوم بعملية التخزين بشكل أحادي وهو الأمر الذي يساهم في المزيد من الأضرار، مردفا:" التخزين يعد ضعف الملء الأول ثلاث مرات وهو ما يعني جفاف النهر لمدة شهر ونصف".

وأردف:" السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل ولكنه لن يكون مثل نقص العام الماضي".