القلم والقرطاس .. مجلة شاهدة على إصرار وطموح طالب

مشروع تخرج بآداب إعلام جامعة حلوان

أطلق طلاب قسم الصحافة بالفرقة الرابعة قسم الإعلام، ضمن مشروعات تخرج طلاب كلية الآداب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، مجلة صحفية بعنوان «القلم والقرطاس»، والتي تستهدف إبراز جهود الدولة في تنمية التعليم وأهميته في بناء المستقبل.



وجاءت مجلة القلم والقرطاس تحكي في ثنايا أوراقها حكاية الطالب عبد المسيح ممدوح، أحد الطلاب القائمين على المشروع، ويعد عبد المسيح نموذج الإصرار والاجتهاد والسعي للوصول إلى الهدف الذى يضعه الإنسان لنفسه ونصب عينه.

الطالب عبد المسيح ممدوح، ولد منذ الصغير فاقدًا للبصر، ولكن عبد المسيح عرف منذ الصغير أن هذا الأمر يجب لا يعوقه عن تحقيق حلمه وهدفه الذى داعبه منذ الصغير وهو أن يصير كاتب صحفي كبير، وأن يعمل في مجال الإعلام.

ويقول عبد المسيح ممدوح، خلال لقائه بندوة في "صدى البلد" إن حلمه منذ الصغر أن يكون صحفيًا يناقش قلمه قضايا المجتمع، وأنه درس منذ صغره في مدارس مخصصة لفاقدي البصر واستطاع أن يتفوق في دراسته حتى وصل إلى مرحلة دخول الجامعة وأراد أن يدخل الجامعة ليدرس الإعلام حتى يحقق هدفه إلا أنه اصطدم بتعنت في قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس رافضة دخوله على الرغم من أن مجموعه يسمح بذلك.

ليفتح له قسم الإعلام، بكلية الآداب جامعة حلوان أبوابه له محتضنه، ليدرس عبد المسيح الإعلام ويتفوق في مجال دراسته، ويظهر تفوقه في مشروع تخرجه الذي كان عبارة عن مجلة صحفية بعنوان «القلم والقرطاس»، والتي تستهدف إبراز جهود الدولة في تنمية التعليم وأهميته في بناء المستقبل.

ونوه «عبد المسيح»، بأن هدف المجلة هو تعريف المواطنين بأهمية التعليم وجهود الدولة في تنميته للسعى وراء تحقيق التنمية وإنتاج كوادر قادرة على بناء المستقبل.

وقد أشاد جميع أعضاء لجنة التحكيم بالمجلة التعليمة، وبالأخص الموضوعات التي كان قد كتبها عبد المسيح بنفسه.

أعضاء لجنة تحكيم مشروعات التخرج بآداب إعلام

وتكونت لجنة التحكيم و مناقشة مشاريع تخرج شعبة الصحافة من علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور .