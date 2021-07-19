أمير توفيق يكشف حقيقة رحيل ديانج وأفشة بسبب العروض المغرية للأهلي

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي، حقيقة رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق وصانع الألعاب محمد مجدي أفشة.

وأشار توفيق في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن إدارة الأهلي لم تتلق أي عروض من أندية أخرى للتعاقد مع محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق.

عروض ديانج

وقال توفيق: "توجد عروض بالفعل لأليو ديانج، والبعض تواصل معنا في الفترة الماضية، لكن لاعبي الأهلي ليسوا مطروحين للبيع من الأساس".

وأكمل: "لن يتم الموافقة على بيع ديانج أو أي لاعب من الأهلي إلا إذا كان هناك عرضًا من المستحيل رفضه".

واختتم" "أفشة أيضًا ليس مطروحًا للبيع في الوقت الحالي نهائيًا، مع العلم أننا لم يصلنا أي عروض رسمية لضمه".