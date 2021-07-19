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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 19 يوليو 2021

الخضراوات
الخضراوات

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الإثنين 19-7-2021، وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، والبطاطس بين 4 إلى 5.5 جنيه بارتفاع جنيه واحد، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات.

وبلغ سعر الكوسة نحو بين 1.5 و4 جنيهات للكيلو بتراجع بلغ 1.5 جنيه، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 2.25 جنيه بتراجع 0.75 قرشا، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

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وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.


ووصلت أسعار البامية من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيه للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه، وورق العنب البلدي تراوح بين 7 و15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.

وعن أسعار الفاكهة اليوم تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو بارتفاع 50 قرشا، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، سجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

والبلح السلمي تراوح بين 15 و25 جنيها، والبلح البارحي من 20 إلى 30 جنيها، البلح السيوي سجل 20 جنيها، والتين البرشومي تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 4.5 جنيه، وشمام 4 جنيهات.

وعن أسعار المانجو، تراوح سعر المانجو العويسي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيها، والمانجو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها.

وسجل المانجو الدبشة من 7 إلى 11 جنيها، والمانجو الصديقة 12 إلى 18 جنيها، والمانجو جولك 14 جنيها، والسنارة بـ 11 جنيها، والسكري من 10 إلى 16 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) من سعر 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها.

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