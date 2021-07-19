عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

صدى البلد


١_ضعي خطة عيد محددة لليوم الأول

خططي معهم للعيد
اجلسي مع العائلة وناقشي ما ستفعلينه في أيام العيد. خططي للأشياء خطوة بخطوة. إلى أين سيذهب أطفالك لأداء صلاة العيد، وهل ستصطحبينهم بعد ذلك إلى المزرعة المحلية للتضحية بخروف العيد، استمعي إلى اقتراحاتهم، وقرروا ماذا ستفعلون.

2. اشتري ملابس العيد لأطفالك
العيد هو وقت شراء الملابس الجديدة، وبسبب الصيف الحار، اختاري لهم من السوق ملابس خفيفة، وزاهية الألوان، دعيهم يشاركونك أيضاً في اختيار ما يريدون، في النهاية اجعلي القرار لك، إن لم يكونوا على صواب.

3. تحدثي معهم عن الأضحية
عيد الأضحى هو الوقت المناسب للذهاب إلى المزرعة للتضحية بالخروف، في سبيل الله، وتوزيع لحومه، قصّي عليهم، ماذا تعني الأضحية، من خلال سرد قصة سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وركزي على طاعة النبي إسماعيل عليه السلام، الذي كان والده إبراهيم سيضحي به.

4. اشرحي لهم معنى فريضة الحج

تحدثي عن الحج كقصة عائلية. أعيدي سرد ذكريات تجربتك أو ذكريات أفراد الأسرة الآخرين، الذين أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى الحج. واشرحي لهم سبب سعي المسلمين بين الصفا والمروة. عن طريق فيديو يمكن متابعته سوياً، ثم قومي بإجراء مسابقة أسئلة عن الحج، مع جوائز لجميع المشاركين.


5. قومي بالترتيبات لمقابلة شخص عاد من الحج

استقبلوا أحد الحجّاج
خططي لاصطحاب أطفالك لرؤية استقبال شخص أنهى مناسك الحج، والذي يطلق عليه اسم "الحاج"، واحرصوا على التقاط الصور مع الحاج، والسماع لقصته أثناء الحج، وإن كانت قد واجهته بعض الصعوبات في ظروف كورونا.

6. علّمي أطفالك تكبيرات العيد

علّميهم تكبيرات العيد
دعيهم يتابعون أحد الفيديوهات التعليمية عن تكبيرات العيد.

7. خططوا لمشاركة العيد مع الأسرة والجيران

تشاركي الفرحة مع الجيران
يمكنك إعداد عشاءين للعيد: أحدهما للعائلة والآخر مع الجيران. أو ربما ترغبين فقط في مشاركة بعض الأطباق في العيد مع جيرانك، ولا بأس أن تستشيري أطفالك فيما يحبون تناوله، خلال أيام العيد.  

8 – خططوا لرحلة عائلية بالسيارة

التخطيط لرحلة عائلية، سيكون أمراً ممتعاً لأطفالك، لكنه في هذا الحر قد يقتصر على مدن الألعاب المغلقة، غنوا ترانيم العيد في السيارة على الطريق، وتناولوا الطعام، ويحبذ أن تتجنبوا التلفزيون أو الأفلام في عطلة العيد. فالعيد هو وقت عائلي وممتع.

9. تزيين المنزل للعيد

زيينوا المنزل
يمكن تزيين المنزل للعيد، سوف يساعد هذا في إضفاء الحيوية في الأجواء، استخدمي البالونات واللافتات والأضواء والمزيد من ابتكارات الزينة.

10. لا تنسي أن تعطيهم العيدية أو هدايا العيد

تبادلوا الهدايا
قدمي هدية صغيرة، أو عيدية لكل طفل، واقترحي عليهم صنع هدايا يدوية لبعضهم.

ستكون غير مكلفة ومحببة أكثر إلى قلوبهم.

11. تشاركوا الفرحة مع الأطفال المحتاجين
خلال عيد الأضحى، يجب تذكير الأطفال بالمحتاجين منهم، حول العالم، من خلال مشاركة شيء معهم. مثل التبرع بالملابس أو الألعاب. اقصدوا صندوقاً لإحدى الجمعيات الخيرية، ودعي أطفالك يضعون ما يختارون من حاجياتهم، التي لا يستخدمونها.

ترشيحاتنا

حكم تكبيرات العيد ووقتها وأشهر صيغة لها

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .. بصوت الشيخ هاني الحسيني

دعاء يوم عرفة للصائمين.. علي جمعة يوصي بـ 3 أدعية للرزق والعتق

دعاء يوم عرفة مستجاب قبل غروب الشمس : لسه قدامك فرصة

تكبيرات العيد ووقتها وفضلها وصيغتها

رسميًا .. أرسنال يضم لاعب أندرلخت البلجيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

بيان سوداني عاجل ردا على إعلان إثيوبيا اكتمال ملء سد النهضة

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ