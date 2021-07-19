سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد



١_ضعي خطة عيد محددة لليوم الأول

خططي معهم للعيد

اجلسي مع العائلة وناقشي ما ستفعلينه في أيام العيد. خططي للأشياء خطوة بخطوة. إلى أين سيذهب أطفالك لأداء صلاة العيد، وهل ستصطحبينهم بعد ذلك إلى المزرعة المحلية للتضحية بخروف العيد، استمعي إلى اقتراحاتهم، وقرروا ماذا ستفعلون.

2. اشتري ملابس العيد لأطفالك

العيد هو وقت شراء الملابس الجديدة، وبسبب الصيف الحار، اختاري لهم من السوق ملابس خفيفة، وزاهية الألوان، دعيهم يشاركونك أيضاً في اختيار ما يريدون، في النهاية اجعلي القرار لك، إن لم يكونوا على صواب.

3. تحدثي معهم عن الأضحية

عيد الأضحى هو الوقت المناسب للذهاب إلى المزرعة للتضحية بالخروف، في سبيل الله، وتوزيع لحومه، قصّي عليهم، ماذا تعني الأضحية، من خلال سرد قصة سيدنا إبراهيم، عليه السلام، وركزي على طاعة النبي إسماعيل عليه السلام، الذي كان والده إبراهيم سيضحي به.

4. اشرحي لهم معنى فريضة الحج

تحدثي عن الحج كقصة عائلية. أعيدي سرد ذكريات تجربتك أو ذكريات أفراد الأسرة الآخرين، الذين أتيحت لهم الفرصة للذهاب إلى الحج. واشرحي لهم سبب سعي المسلمين بين الصفا والمروة. عن طريق فيديو يمكن متابعته سوياً، ثم قومي بإجراء مسابقة أسئلة عن الحج، مع جوائز لجميع المشاركين.



5. قومي بالترتيبات لمقابلة شخص عاد من الحج

استقبلوا أحد الحجّاج

خططي لاصطحاب أطفالك لرؤية استقبال شخص أنهى مناسك الحج، والذي يطلق عليه اسم "الحاج"، واحرصوا على التقاط الصور مع الحاج، والسماع لقصته أثناء الحج، وإن كانت قد واجهته بعض الصعوبات في ظروف كورونا.

6. علّمي أطفالك تكبيرات العيد

علّميهم تكبيرات العيد

دعيهم يتابعون أحد الفيديوهات التعليمية عن تكبيرات العيد.

7. خططوا لمشاركة العيد مع الأسرة والجيران

تشاركي الفرحة مع الجيران

يمكنك إعداد عشاءين للعيد: أحدهما للعائلة والآخر مع الجيران. أو ربما ترغبين فقط في مشاركة بعض الأطباق في العيد مع جيرانك، ولا بأس أن تستشيري أطفالك فيما يحبون تناوله، خلال أيام العيد.

8 – خططوا لرحلة عائلية بالسيارة

التخطيط لرحلة عائلية، سيكون أمراً ممتعاً لأطفالك، لكنه في هذا الحر قد يقتصر على مدن الألعاب المغلقة، غنوا ترانيم العيد في السيارة على الطريق، وتناولوا الطعام، ويحبذ أن تتجنبوا التلفزيون أو الأفلام في عطلة العيد. فالعيد هو وقت عائلي وممتع.

9. تزيين المنزل للعيد

زيينوا المنزل

يمكن تزيين المنزل للعيد، سوف يساعد هذا في إضفاء الحيوية في الأجواء، استخدمي البالونات واللافتات والأضواء والمزيد من ابتكارات الزينة.

10. لا تنسي أن تعطيهم العيدية أو هدايا العيد

تبادلوا الهدايا

قدمي هدية صغيرة، أو عيدية لكل طفل، واقترحي عليهم صنع هدايا يدوية لبعضهم.

ستكون غير مكلفة ومحببة أكثر إلى قلوبهم.

11. تشاركوا الفرحة مع الأطفال المحتاجين

خلال عيد الأضحى، يجب تذكير الأطفال بالمحتاجين منهم، حول العالم، من خلال مشاركة شيء معهم. مثل التبرع بالملابس أو الألعاب. اقصدوا صندوقاً لإحدى الجمعيات الخيرية، ودعي أطفالك يضعون ما يختارون من حاجياتهم، التي لا يستخدمونها.