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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أفضل أيام الدنيا..الشيخ سيد نجم يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة ويوم عرفة

الدكتور سيد نجم
الدكتور سيد نجم

قال الدكتور سيد نجم أحد علماء الأزهر الشريف عن فضل يوم عرفة وفضل الأيام العشر من ذى الحجة، إن هذه الأيام افضل ايام الدنيا على الإطلاق وأن أي عمل صالح تقوم به فى هذه الأيام يتضاعف ثوابه.


وأضاف نجم خلال لقائه ببرنامج ست الستات المذاع على فضائية صدى البلد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من أيام العشر قالوا ولا الجهاد فى سبيل الله  قال ولا الجهاد فى سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وبماله فلم يرجع بذلك من شىء".


وتابع نجم" الله سبحانه وتعالى اقسم بهذه الأيام المباركة حيث قال عز وجل "والفجر وليالً عشر "واقسم الله تعالي وخص يوم عرفة فى سورة البروج وقال تعالى والسماء والبروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود" موضحًا أن اليوم الموعود هو يوم القيامة والشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة.

وأردف نجم هذه الأيام التى نعيشها هى الأيام المعلومات التى أمر الله وتعالى بذكره فيها، مشيرًا إلى ان هذه الايام العشر التى وعد الله فيها سيدنا موسى عليه السلام فقال سبحانه وتعالى "ووعدنا موسى ثلاثين ليلةً واتممناهم بعشرً فتم ميقات ربه اربعون ليلة فقالو الايام العشر هى العشر الأول من ذى الحجة"


وأكد نجم ان هذه الايام ايام فاضلة عن الله سبحانه وتعالى خصوصًا انها تقع فى شهر من الأشهر الحرم.

 

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أفضل أيام الدنيا يوم عرفة ذي الحجة ست الستات

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