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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أروى جودة تتمنى الشفاء للفنانتين دلال وياسمين عبد العزيز

صدى البلد

شاركت الفنانة أروى جودة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أدعية بالشفاء لكل من الفنانة دلال عبد العزيز وياسمين عبد العزيز، بعد تعرضهما لأزمة صحية.

 

وكتبت للفنانة دلال: “يا رب تقومي بالسلامة يا حبيبتي”، وشاركت منشور دنيا سمير غانم الذي يتضمن الدعاء لوالدتها.

 

وكتبت في منشور آخر للفنانة ياسمين عبد العزيز: “يا رب اشفي ياسمين شفاءً عاجل بحق هذا اليوم المبارك العظيم.. يا رب طمئن أولادها وزوجها وكل من يحبونها يا رب”.

 

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

 

كشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز،وذلك بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

 ياسمين عبد العزيز خضعت لعملية جراحية مساء السبت الماضي. 

 

تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

 

وكشف الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز والتي تعافت من فيروس كورونا.

 

وقال محمد النادي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الأحد، إن دلال عبد العزيز في حاجة بشدة لدعواتكم، وتحتاج لأجهزة التنفس الصناعي.

 

وأكد الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن حالتها مستقرة لكن بالأجهزة، وبالتالي الأمور في حاجة لمزيد من الوقت ليحدث الاستقرار في حالتها. 
 

وأوضح  النادي أن ما يحدث للفنانة هو ما يعرف بتوابع متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، وهذا الأمر يحدث بنسبة ١٪، لافتا إلى أن حالتها تتحسن مع مرور الايام ومع الدعاء.


وبدأت الفنانة  دلال عبدالعزيز، في الحديث مع الأطباء، بعدما كانت متواجدة بشكل مستمر على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وأصبحت دلال تسأل بشكل كبير عن حالة زوجها الراحل الفنان سمير غانم- والتي لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن- حيث أبلغتها ابنتيها أنه يشعر بنفس أعراضها، وغير مصرح له بالحديث.
 


 

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