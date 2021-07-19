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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل ساعات من العيد.. ارتفاع الأسعار في سوق الأضاحي بالوادي الجديد

جانب من الاضاحي
جانب من الاضاحي

اشتعلت  أسواق الأغنام والماعز بمحافظة الوادي الجديد، وازدادت حركة البيع والشراء التي تتم في مزارع المربين لعدم وجود شوادر مخصصة للبيع وتعتبر محافظة الوادي الجديد مقصدًا للتجار من مختلف محافظات الصعيد، نظرًا لسعرها المنخفض وجودة لحومها التي تتغذى على العلف الأخضر الطبيعي.

 

 وقال خالد زكي أحد مربي الأغنام بقرية البرابخ التابعة لمركز بلاط بالمحافظة  إن معظم المربين والمزارعين يربون الأغنام والماعز لبيعها في موسم عيد الأضحى، نظرًا لارتفاع سعرها، لزيادة الطلب عليها في موسم الأضحية، مشيرًا إلى أنَّ معظم المزارعين يفضلون البيع في هذه المناسبة لارتفاع الأسعار مقارنة بباقي شهور السنة.

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وأوضح زكي أن التجار يمرون على المزارع بسياراتهم ويشترون الأضاحي من المزارعين من "الزرايب"، سواء كانت الأضاحي أغنامًا أو عجولاً.

 

وأضاف محمود زرايبي  أحد المزارعين أن التجار يدخلون الزريبة وينتقون ما يشاءون من العجول والخراف التي تصلح للأضاحي، ويتم الاتفاق على السعر وديًا بين المزارع والتاجر حسب نوع الأضحية سواء كان خروفًا أو عجلاً.

 

وأوضح أن سعر الخروف يتراوح  بين 2000 إلى 3000 جنيه، والجدي بين 1000 إلى 1500 جنيه، أما عجول الأضحية فيتراوح أسعارها ما بين 12000 آلف إلى 20000آلاف جنيه، بينما تكون الأسعار مضاعفة في المحافظات الأخرى؛ وهو ما يدفع التجار من محافظات الصعيد لشراء الأضاحي من محافظة الوادي الجديد.

 

وأكد احمد القناوي  تاجر من محافظة قنا أنه أعتاد وعدد من التجار سنوياً علي شراء الاضاحي من محافظة الوادي لكونها أرخص بكثير عن محافظات الصعيد ,فضلا عن جودة اللحوم لكونها تتغذي علي العلف الاخضر , ويتم تسويقها في شوادر الصعيد بسعر أعلي بكثير.

 

ويرى أحمد أبو زيد ، تاجر أغنام أن حركة البيع والشراء في الوادي الجديد أفضل من أي محافظة أخرى لأن المزارعين والمربين يعتمدون على العلف الأخضر الذي يمثل قيمة غذائية عالية بالنسبة للأضحية، لافتًا إلى أن معظم المزارعين بالوادي يربون النوع البلدي الذي يزداد الطلب عليه في باقي المحافظات.

 

من جانبه قال عربى كامل يمانى رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، إن هناك انتعاشا بدأ يدب في سوق الأضاحي عموما، مشيرا إلى أن السوق بالمحافظة يتوافر فيها جميع أنواع اللحوم والأضاحي بالمعالف المنتشرة بالمحافظة.

 

وأضاف رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، أن أسعار العجول الكندوز سواء الجاموسى أو البقرى فى القائم يتراوح الكيلو فيها هذا العام بين ٤٨ و٥٢ جنيها، ليصل الكيلو المذبوح منها (الكندوز الوسط) إلى ما بين ٩٠ و١٠٠ جنيه لدى الجزارين

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