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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي المواطنين عقب صلاة الظهر في الخارجة

اثناء لقاء المحافظ
اثناء لقاء المحافظ بالمواطنين

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اليوم، المواطنين وذلك عقب أداء صلاة الظهر بمسجد الاستقامة في الخارجة.

 

 وقدم اللواء الزملوط، التهنئة للمواطنين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعيده على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، مشدداَ علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

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واستمع المحافظ لمطالب وشكاوي المواطنين، موجهاََ الجهاز التنفيذي بسرعة بحثها وحلها كما استعرض ما تم تنفيذه والانتهاء منه بمشروع توصيل الغاز الطبيعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز بمدينة الخارجة.

 

وأوضح إنه سيتم البدء بتقليل حصة أسطوانات البوتاجاز بمدينة الخارجة تدريجياً وتوزيعها على المراكز الأخرى.

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