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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يهنئ شعب وعمال مصر بالعيد داعيا أن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا

شاهد.. وزير القوى العاملة يؤدى صلاة عيد الأضحى بالشرقية

سعفان يؤدي صلاة العيد
سعفان يؤدي صلاة العيد بالشرقية

هنأ محمد سعفان، وزير القوي العاملة، شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله أمتنا من قوى الشر المتربصين بنا .

 

وقال سعفان، في التهنئة: "ونحن إذ نستقبل عيد الأضحي المبارك نستلهم منه معاني وقيم العمل والعطاء وحسن الجزاء لتكون لنا دافعًا على العمل وبذل الجهد لرفعة وطننا ومواصلة تحقيق مستهدفات التنمية والرخاء متسلحين بالإخلاص يقينًا في جزاء المولى عز وجل للمجدين  والمخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعم على شعبنا العظيم" .

 

وأدى وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحي المبارك في ساحة مسجد آل سعفان بالحسينية في الشرقية مسقط رأسه.

 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير اعتاد قضاء الأعياد والمواسم في بلده وبين أهله، وفي كل زيارة يخصص وقتا لزيارة قبر والده، ويقضي باقي أيام العيد مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء.

 

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الوزير تبادل بعد صلاة الأضحي المبارك، الزيارات العائلية مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء وتبادل المعايدات، إذ يكون العيد فرصة للحصول على هدنة لالتقاط الأنفاس من أعمال الوزارة طوال العام، مشيرًا إلى أنّ العادات والتقاليد المصرية في الأعياد لا تختلف بين وزير أو مسئول أو مواطن، فالعيد عيد عند الجميع بالفرحة والتواصل مع الأقارب والأصدقاء.

 

ووجه وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

 

وأصدرت وزارة القوي العاملة منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنّه تقرر أن تبدأ الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري ، وذلك بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو. 

 

وقال الوزير: إن ذلك يأتي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعديلاته في هذا الخصوص بتحديد إجازة  عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو .

 

وأوضح الوزير ، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثلي هذا الأجر.

سعفان يؤدي صلاة عيد الأضحي بمسجد ال سعفان
سعفان يؤدي صلاة عيد الأضحي بمسجد ال سعفان
محمد سعفان وزير القوى العاملة وزير القوى العاملة يؤدى صلاة الأضحي فى الشرقية سعفان يهنئ شعب وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحي المبارك الإجازة مدفوعة الأجر من الأحد 18 يوليو حتي الخميس 22 يوليو الجاري بمناسبة عيد الأضحي المبارك وثورة 23 يوليو جواز تشغيل العامل فى هذه الأيام بأجر مضاعف

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