أشرف سنجر: الحرب بين إسرائيل وإيران وصلت إلى مستوى ينذر بالخطر

أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، أن مصر بعلاقاتها الواسعة وتوازنها في التعامل مع مختلف القوى الكبرى والإقليمية تمثل ركيزة أساسية لإيقاف التصعيد الموجود حاليا بين إيران وإسرائيل.

وقال أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، عبر فضائية دي أم سي، أن الحرب بين إسرائيل وإيران وصلت إلى مستوى ينذر بخطر كبير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتابع أستاذ السياسات الدولية، أن الدور المصري يتحرك من منطلق مسؤولية الدولة المصرية كمحور إقليمي مركزي، مؤكدا أن يسمح لها بالقيام بدور الوساطة، وتقديم تحذيرات من تداعيات التصعيد، والتنسيق مع القوى الكبرى لدعم الاستقرار.