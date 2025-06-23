انفجار يدوي في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية

أفاد إعلام إيراني، بسماع دوي انفجار في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران وتفعيل الدفاعات الجوية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.

ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الإثنين، صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحفيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.