مكافأة على الانضباط.. جلسة مانيكير وباديكير لفيلة أفريقية.. صور

الذكور تسبق الإناث

بمناسبة موسم الأعياد ومكافأة لها على سلوكياتها المنضبطة أمام الزوار خضع قطيع الفيلة في حديقة حيوان في بلجيكا لجلسة تجميل وتزيين وباديكير ومانيكير.

واستعان حراس حديقة «بيري دايزا» بخبراء تجميل ساعدوهم في تقليم أظافر 23 فيلاً عن طريق جهاز كهربائي حسبما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن قطيع الفيلة يزيد وزن كل منها على 4 أطنان، وتحتاج إلى مقاعد خاصة تتحمل وزنها من أجل سهولة تدليها.

الفيلة تتسابق

وقالت المصورة، مارتين سيتور بارون، 64 سنة، عن جلسة التجميل الجامبو: «أحبت الفيلة الأفريقية جلسة العناية بالقدم، وكانت تضع أقدامها على المقاعد بمفردها، والطريف أن الذكور كانت تتسابق قبل الإناث في الخضوع للجلسات».

وأشارت «بارون» إلى أنه يبدو أن فريق العمل في الحديقة يعتني بشكل جيد بالأفيال التي أظهرت سلوكياتها المرحة بعد جلسة التجميل كمت تبحث بسعادة عن موعد الغذاء وتناول بعض التبن والفاكهة.



في سياق متصل، أوضح متحدث باسم حديقة الحيوان أن كل أفيال الحديقة تتلقى جلسات منتظمة للباديكير، و بحاجة إلى تنظيفها من وقت لآخر ومنحها تدليكاً جيداً، نمؤكدًا على أنه لا توجد تفرقة بين الإناث والذكور في هذا الأمر.

قطيع الفيلة



وتضم حديقة حيوان بريري دايزا تضم أكثر من 23 فيلاً تشكل أكبر قطيع من الأفيال في أوروبا، وتحظى بجماهيرية كبيرة من قبل زوار الحديقة والسياح من جميع أنحاء العالم.